onvista Mahlzeit: Gasstop lässt Dax abstürzen, Varta-Aktie mit nächstem Kursrutsch und neuer Wert für die Watchliste Schnäppchenjagd

Zu Beginn der neuen Septemberwoche macht der schlechteste Börsenmonat des Jahres seinem Namen alle Ehre. Der Gasstopp von Russland drückt den Leitindex rund 3 Prozent ins Minus. Besonders die Versorger sind heute unter Druck. Die Bundesregierung hat ihr neues Entlastungspacket vorgestellt. Mit dabei ist auch eine Strompreisbremse. Obwohl nicht bekannt ist, wann die Bremse kommt und ab welchen Preis sie greift, setzt das Wort allein RWE, EON und Encavis zu.

Des einen Freud ist des anderen Leid. Dass sehen Anleger aktuell auch bei Gaspreis. Der schießt nach dem Lieferstopp durch Gazprom ordentlich in die Höhe. Während Uniper darüber gar nicht lachen kann, freut sich in Norwegen Equinor. Die Aktie ist auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch.

Bei einem Papier aus Österreich ist das zwar nicht der Fall, aber der Rücksetzer in den vergangenen Tagen hat die Aktie deutlich interessanter gemacht. So interessant, dass sie ab heute in der Watchlist Schnäppchenjagd zu finden ist.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Themen der heutigen Sendung: Dax, RWE/EON/Encavis, Equinor, HelloFresh, Siemens Energy, Tops&Flops, Uniper, Varta, Nordex, BYD, Musterdepot, Aurora Innovation, Watchliste Schnäppchenjagd, Rational, Skyworks Solutions, Facc, Garmin, Scor, Traderspiel & Zuschauerfragen.