Diese US-Aktie sieht derzeit technisch interessant aus

Target Corp. - WKN: 856243 - ISIN: US87612E1064 - Kurs: 163,560 $ (NYSE)

Target ist einer der größten Einzelhändler in Nordamerika mit rund 1.800 Niederlassungen in den USA. Die großformatigen Filialen bieten allgemeine Handelswaren sowie ein Sortiment an Lebensmittelprodukten an. Target verkauft rund 33 % der allgemeinen Handelsmarken unter verschiedenen Eigenmarken. Das Unternehmen verfügt über eine expandierende Internet-Verkaufspräsenz und gibt eine eigene Verbraucherkreditkarte, die REDcard, heraus, die den Kunden 5 % Rabatt auf alle Target käufe zur Kontoführung gewährt. Das Unternehmen erwirtschaftet einen mittleren einstelligen Prozentsatz seines Umsatzes mit seinen Online-Shops. Praktisch der gesamte Umsatz des Unternehmens wird in den USA generiert, insbesondere auch, weil man 2015 (nach zweijähriger Präsenz dort) Kanada verließ.

Charttechnisch sehen wir bei Target seit Mai dieses Jahres eine relativ angeordnete "Cup n handle". Wohlgemerkt, relativ angeordnet. Also etwas untypisch. Bei 167 USD liegt die Barrierelinie des Kursmusters im Markt. Es gab in den zurückliegenden Wochen einen Versuch die Barriere nach oben zu passieren. Der Versuch wurde aber nochmals abgebrochen, der Aktienkurs konsolidiert in einem kleinen Bullkeil. Mittelfristig besteht die Chance auf eine Kurserholung in Richtung 180 und 192 USD. Ich arbeite allerdings nur mit dünnem grauen Prognosepfeil. Signalstärke moderat bis schwach. Gesamtmarkt ist derzeit noch zu unruhig.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)