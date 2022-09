Frustrierte Käufer und schlechte Stimmung | Stimmung ist schlechter als gerechtfertigt

Der erste Handelstag nach dem Labor-Day-Wochenende tendiert historisch betrachtet meistens schwach. Das scheint sich auch in diesem Jahr zu wiederholen. Wir sehen einen Käuferstreik, mit nur wenigen Argumenten vor der EZB-Tagung der Rede von Jerome Powell am Donnerstag aggressiv zu kaufen. Meine persönliche Meinung: Die negative Stimmung bereitet den Boden für eine kurzfristige Gegenbewegung (die letztendlich aber wieder scheitern sollte).



0:00 - Intro

0:22 - Warum ist der Markt schwächer?

3:05 - Russland & Öl

4:20 - Trend zur Disinflation hält an

6:55 - Notenbank unfehlbar?

8:20 - Rede von Jerome Powell | EZB

9:30 - Labor Day Wochenende - historisch betrachtet

10:20 - Powells Rede am Donnerstag

11:35 - Fazit | Defensiv bleiben

12:50 - OPEC Plus | Energieversorgung

15:15 - Notfallprogramm zur Energieversorgung

16:13 - Bed Bath & Beyond: Traurige Nachrichten

17:20 - Apple: neues iPhone am Mittwoch | Target

18:17 - Paradoxes Umfeld

21:05 - Ausblick auf die Woche

22:50 - Risikohinweis



