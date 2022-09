NIO - Elektroautobauer vor Richtungsentscheidung

Nio Inc. - WKN: A2N4PB - ISIN: US62914V1061 - Kurs: 17,730 $ (NYSE)

Auf Sicht einiger Monate zeigt das Papier wie auch viele andere China-Aktien relative Stärke und notiert noch auf erhöhtem Kursniveau. Die Rally aus dem Frühsommer führte die Aktie bis an die Aprilhochs, wo eine Konsolidierung gestartet wurde. In einem schmalen und flachen Abwärtstrendkanal pendelt das Papier seit Ende Juni auf und ab. Aktuell notiert es am unteren Ende des Kanals.

Ausbruch aus Trendkanal abwarten

Auch wenn sich die Aktie in einem sogenannten Trendkanal befindet, zeigt sich sich momentan eher richtungslos als in einem starken Trend. Die Zahlen könnten hier neue Impulse liefern. Fällt die Reaktion positiv aus, dürfte der Wert vom unteren Ende nach oben hin abprallen und die Oberkante bei aktuell 20,55 USD attackieren.

Erst ein Ausbruch aus dem mehrwöchigen Trendkanal würde neue Handelsimpulse auf den höheren Zeitebenen liefern. Geht es nachhaltig über 20,55 USD, wäre ein Kursanstieg in Richtung 23,30 - 24,80 USD denkbar.

Der signifikante Anstieg über diesen Preisbereich würde eine potenzielle Bodenbildung vollenden und größere Kaufsignale liefern, wobei bei 26,40 - 27,52 USD bereits die nächste Hürde wartet. Oberhalb davon wäre Platz bis 33,00 - 33,80 USD.

Auf der anderen Seite würde ein Rückfall unter 17,20 USD per Tagesschlusskurs Verkaufssignale auslösen. Dann könnte die Aktie einen Abwärtstrend starten, der sie bis 14,09 - 14,25 und später ggf. 10,50 - 10,64 USD fallen lässt.

Fazit: Der Aktienkurs ist momentan in einen engen Korridor gepfercht, Anleger und Trader sollten für Aktionen einen Ausbruch aus dieser Handelsspanne abwarten. Die morgigen Zahlen könnten hier neue Impulse liefern.

Nio Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)