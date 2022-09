Cyber-Attacken kosten Versicherer viel Geld

BERLIN (dpa-AFX) - Zahlreiche Hackerangriffe auf Unternehmen haben den Versicherern die Bilanz verdorben. Die Cyberversicherer machten im vergangenen Jahr erstmals Verlust, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft am Mittwoch mitteilte. Für jeden eingenommenen Euro mussten sie 1,24 Euro an Schadensregulierung und Verwaltungskosten ausgeben. 3700 versicherte Hackerangriffe schlugen demnach insgesamt mit 137 Millionen Euro zu Buche. Starke Schwankungen seien für einen jungen Markt aber nicht ungewöhnlich, bemerkte der Verband. In diesem Jahr gebe es bislang spürbar weniger Schäden./bf/DP/jha