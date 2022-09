Konjunkturängste treiben Anleger um - Dax gibt nach

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Aus Furcht vor einem Rückschlag für die Konjunktur ziehen sich Anleger zur Wochenmitte wieder aus den europäischen Aktienmärkten zurück.

"Während sich Politiker abmühen, eine offenbar längerfristige Energiekrise mit Pflastern zu heilen, hat sich der Ausblick für die Weltwirtschaft noch einmal verdüstert", sagte Analystin Susannah Streeter vom Brokerhaus Hargreaves Landsdown. "Das versetzt die Finanzmärkte erneut in Unruhe."

Dax und EuroStoxx50 fielen am Mittwoch um jeweils etwa ein halbes Prozent auf 12.806 beziehungsweise 3479 Punkte. Gleichzeitig suchten Investoren Schutz in "sicheren Häfen" wie der Weltleitwährung. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, stieg um bis zu 0,4 Prozent und markierte mit 110,79 Zählern zum vierten Mal in fünf Tagen ein 20-Jahres-Hoch. Staatsanleihen waren ebenfalls gefragt, wodurch die Rendite der zehnjährigen auf 1,582 Prozent zurückging.

Sorgen bereiteten Börsianern unter anderem enttäuschende Konjunkturdaten aus China. "Wenn chinesische Exporte dramatisch zurückgehen, bedeutet dies, dass die Nachfrage außerhalb Chinas sinkt, was wiederum bedeutet, dass sich die Weltwirtschaft zu einem Zeitpunkt verlangsamt, zu dem Händler weitere Zinserhöhungen von verschiedenen Zentralbanken erwarten", sagte Analyst David Madden vom Brokerhaus Equiti Capital.

XXL-ZINSSCHRITT DER EZB ERWARTET

Die neue Zinserhöhungsrunde der großen Notenbanken läutet voraussichtlich die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag an. Viele Experten rechnen mit einer Rekord-Anhebung von 0,75 Prozentpunkten. Gilles Moec, Chef-Volkswirt der Vermögensverwaltung des Versicherers Axa, schließt sogar einen Schritt von einem vollen Prozentpunkt nicht aus, um die ausufernde Inflation in den Griff zu bekommen. "Es ist klar, dass eine Rezession nicht als bloßer Nebeneffekt der notwendigen geldpolitischen Straffung gesehen werden darf, sondern als die einzige Lösung, um das Ziel zu erreichen."

Diese Aussichten machten den Industriemetallen zu schaffen. Kupfer verbilligte sich um 0,6 Prozent auf 7639 Dollar je Tonne und Aluminium war mit 2241 Dollar zeitweise so billig wie zuletzt vor eineinhalb Jahren.

Abwärts ging es auch für den europäischen Erdgas-Future, der 2,5 Prozent auf 232 Euro je Megawattstunde nachgab. Wie bereits am Dienstag dämpften gut gefüllte europäische Lager die Furcht vor akuten Energie-Engpässen im kommenden Winter, ungeachtet der ausbleibenden Lieferungen aus Russland.

VERSORGER IM AUFWIND - PREISDECKEL FÜR STROM GEPLANT

Gleichzeitig dazu plant die EU eine Obergrenze von 200 Euro je Megawattstunde für Strom, der nicht mit Gas produziert wird. "Sollte sich dies bewahrheiten, wäre das ein überraschend positives Ergebnis für die Stromerzeuger", kommentierte Analyst Ahmed Farman von der Investmentbank Jefferies. Dies verhalf dem Index der europäischen Versorger zu einem Kurssprung von zeitweise vier Prozent, dem größten seit einem halben Jahr. Aktien von E.ON und RWE legten bis zu zehn Prozent zu. Die Vorschläge sollen von den Energieministern der Mitgliedstaaten am Freitag beraten werden.

Die Titel von Ubisoft steuerten dagegen mit einem Minus von zeitweise 17 Prozent auf den größten Tagesverlust seit neun Jahren zu, obwohl Tencent seine Beteiligung an dem Anbieter von Videospielen wie "Assassin's Creed" aufstockte. Damit schwänden aber die Chancen für eine Übernahme durch den chinesischen Konzern, auf die Anleger gehofft hätten, gab Analyst Charles-Louis Planade vom Brokerhaus Midcap Partners zu bedenken.

