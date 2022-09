Microsoft zahlt Dividende aus

Der amerikanische Technologiekonzern Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, NYSE: MSFT) wird an diesem Donnerstag eine Quartalsdividende in Höhe von 62 US-Cents an seine Aktionäre ausschütten. Ex-Dividenden Tag war der 17. August 2022.

Im September 2021 kündigte Microsoft eine Dividendenerhöhung um 11 Prozent auf 62 US-Cents je Anteilsschein an. Dies war die 18. jährliche Anhebung in Folge. Microsoft zahlt derzeit 2,48 US-Dollar jährlich an die Aktionäre. Die Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 258,09 US-Dollar bei 0,96 Prozent (Stand: 7. September 2022). Der Softwareriese zahlt seit dem Jahr 2003 eine Dividende. Seitdem erfolgte jedes Jahr eine Erhöhung.

Charts zu den Werten im Artikel Microsoft

Das im Dow-Jones-Index gelistete Unternehmen mit Firmensitz in Redmond (Vorort von Seattle) im Bundesstaat Washington wurde 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet. Der Börsengang erfolgte am 13. März 1986. Der Konzern ist bekannt für sein Betriebssystem Windows aber auch die Spielekonsole Xbox, LinkedIn oder sein Cloud-Angebot. Im vierten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 51,87 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 46,15 Mrd. US-Dollar), wie am 26. Juli 2022 berichtet wurde. Der Gewinn (GAAP) lag bei 16,74 Mrd. US-Dollar nach 16,46 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,89 Bio. US-Dollar. Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 23,26 Prozent im Minus (Stand: 7. September 2022).

