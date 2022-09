S&P 500 Index: Exakt am 61,8 Prozent Fibo gedreht

Ein äußerst exaktes Bild zeigt mal wieder der marktbreite Pacemakerindex S&P 500 der US-Amerikaner, genau im Bereich des 61,8 % Fibonacci-Retracements sowie eines kurzfristigen Aufwärtstrends hat das Barometer zur Oberseite gedreht.

Damit könnte die Korrektur der letzten Wochen seit den Verlaufshochs um 4.325 Punkten aus Mitte August nun ein Ende finden, sofern diese Mehrfachunterstützung für weitere Kursgewinne genutzt wird. Noch wurde nämlich kein tragfähiger Boden ausgebildet.

Erst oberhalb eines Niveaus von mindestens 3.970 Punkten steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf an 4.018 Punkte und darüber den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 4.054 Punkten merklich an. Der weitere Werdegang müsste an entsprechender Stelle erneut ausgewertet werden.

Kommt es dagegen zu einem Bruch des Supports um 3.901 Punkten, würde dies für weiteres Abschlagspotenzial auf 3.794 Punkte und womöglich darunter auf die Jahrestiefs bei 3.636 Punkten sprechen.