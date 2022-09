ABM Industries zahlt 226. Quartalsdividende in Folge

Der amerikanische Dienstleister ABM Industries Inc. (ISIN: US0009571003, NYSE: ABM) wird eine Quartalsdividende von 0,195 US-Dollar an die Aktionäre auszahlen. Es ist die 226. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge, die das Unternehmen auszahlt. Die Ausschüttung erfolgt am 7. November 2022 (Record day: 6. Oktober 2022).

Damit zahlt der Konzern, mit Sitz in New York, auf das Gesamtjahr gerechnet 0,78 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 46,00 US-Dollar (Stand: 9. September 2022) entspricht dies einer Dividendenrendite von 1,70 Prozent.

ABM Industries ist ein Dienstleister im Bereich Gebäudemanagement. Die Firma wurde 1909 gegründet. Im dritten Quartal (31. Juli) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 1,96 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,54 Mrd. US-Dollar), wie am 9. September 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 56,8 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 13,7 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 12,61 Prozent im Plus. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 3,07 Mrd. US-Dollar (Stand: 9. September 2022).

Redaktion MyDividends.de