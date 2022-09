APPLE - Kurzfristige Erholung möglich?

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 157,370 $ (Nasdaq)

Die Apple-Aktie startete nach einem Tief bei 129,04 USD zu einer starken Erholung innerhalb des Abwärtstrends seit dem Allzeithoch aus dem Januar 2022. Diese Erholung führte die Aktie an den Abwärtstrend seit Januar 2022. An diesem Trend prallte sie trotz eines kurzen Anstiegs darüber nach unten ab. Die Aktie durchbrach den Aufwärtstrend seit 16. Juni 2022 und setzte auf einem kurzfristigen log. 50 % Retracement auf. Am Freitag löste sich der Wert leicht von dieser Unterstützung.

An dieser Abwärtsbewegung konnte in unserem redaktionellen Angebot PROmax gut verdient werden. Aktuell gibt es mit dem Code MOREMAX 33 % Rabatt auf das 3-Monatsabo für die erste Abrechnungsperiode. Am 17. August 2022 veröffentlichte ich dort die Tradingidee AP8 - Apple Short via DE000PD4J143. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kostete dieses Zertifikat 0,30 EUR. Nach einem Anstieg um über 50 % konnte bereits am 19. August das Kapital aus dieser Position abgezogen werden. Am 30. August erreichte die Aktie das Abwärtsziel, so dass die Idee bei einem Kurs des Zertifikats von 1,90 EUR geschlossen werden konnte, was einem Gewinn von 475,76 % entsprach.

Erholung ja, aber …

Der Anstieg vom Freitag könnte eine kurzfristige Erholung in der Apple-Aktie einleiten. Dabei wäre ein Anstieg an das Abwärtsgap vom 29. August zwischen 162,90 USD und 163,56 USD möglich, was einem Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend ab 16. Juni entspräche. Anschließend könnte allerdings die Abwärtsbewegung der letzten Wochen in Richtung 141,08 USD bis 139,04 USD fortgesetzt werden.

Ein Ausbruch über das Ausbruch über das Abwärtsgap würde die Chance auf eine weitere Erholung gen 171,27 USD oder vielleicht sogar 176,15 USD bieten.

Fazit: Wenige starke Tage könnten die Chance auf einen Shorteinstieg in der Apple-Aktie bringen.

