Sopra Steria Group : Weekly Disclosure of Transactions in Own Shares from September 5th to 9th, 2022

Regulatory News:

Aggregated presentation by day and by market

Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group (Paris:SOP) hereby discloses the transactions in its own shares

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day of the transaction Identity code of the financial instrument (Code ISIN) Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 08/09/2022 FR0000050809 1,867 137.9577 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 07/09/2022 FR0000050809 3,800 138.6346 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 09/09/2022 FR0000050809 33 140 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 06/09/2022 FR0000050809 2,500 138.8616 Euronext

Detail transaction by transaction

https://www.businesswire.com/news/home/20220912005513/en/

Investor Relations

Sopra Steria Group

Olivier Psaume

investors@soprasteria.com

+33 (0)1 40 67 68 16

Press Relations

Image Sept

Caroline Simon

caroline.simon@image7.fr

+33 (0)1 53 70 74 65