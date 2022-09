COPART - Das Wohl der Bullen hängt am seidenen Faden

Copart Inc. - WKN: 893807 - ISIN: US2172041061 - Kurs: 117,000 $ (Nasdaq)

Nach einer jahrelangen Rally erreichte die Copart-Aktie im November 2021 ein Allzeithoch bei 161,12 USD. Nach diesem Hoch korrigierte die Aktie des Gebraucht- und Unfallwagenhändlers deutlich. Erst die Unterstützung bei 101,92 USD und damit das Tief aus dem März 2021 gab dem Wert Halt.

Von dort aus erholte sich die Aktie deutlich. Sie durchbrach den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch, scheiterte aber am Widerstand bei 130,96 USD. In den letzten Wochen fiel der Aktienkurs wieder zurück. Am gebrochenen Abwärtstrend seit November kommt es zu einem Stabilisierungsversuch. Damit könnte die Abwärtsbewegung der letzten Wochen als Pullback an den Abwärtstrend ab November 2021 eingeordnet werden.

Allerdings kann die Bewegung seit November 2020 auch als potenzielle SKS-Topformation gesehen werden. Die Unterstützung bei 101,92 USD ist die Nackenlinie dieser Topformation.

Erst einmal abwarten

Die Copart-Aktie befindet sich in einer spannenden charttechnischen Situation. Dreht sie an dieser Stelle nach oben, kann es erneut zu einem Angriff auf den Widerstand bei 130,96 USD kommen. Ein stabiler Ausbruch darüber wäre sogar ein mittelfristiges Kaufsignal mit Ziel Allzeithoch.

Sollte die Aktie aber unter das Tief aus der letzten Woche bei 112,13 USD abfallen, wäre mit einem erneuten Rückfall auf 101,92 USD zu rechnen. Und falls es zu einem stabilen Bruch dieser Marke käme, ergäbe sich ein mittelfristiges Verkaufssignal. Das rechnerische Ziel läge bei 64,47 USD.

Fazit: Mittelfristig orientierte Trader bleiben vorerst noch an der Seitenlinie. Die wichtigen Marken liegen bei 130,96 USD und 101,92 USD. Bei einem Bruch einer dieser Marken böte sich ein Ausbruchstrade an. Kurzfristig orientierte Trader könnten auf einen Test der Marke bei 130,96 USD spekulieren. Als Orientierungspunkt für ein Stopp Loss böte sich das Tief aus der letzten Woche an.

Copart Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)