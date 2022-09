ORACLE - Wie reagiert die Aktie auf die aktuellen Zahlen?

Oracle Corp. - WKN: 871460 - ISIN: US68389X1054 - Kurs: 77,080 $ (NYSE)

Oracle gab gestern nachbörslich Quartalszahlen bekannt. Der Konzern verfehlte beim Gewinn je Aktie mit 1,03 USD die Erwartungen um 5 Cent. Beim Umsatz lag er jedoch mit 11,4 Mrd. USD 0,07 Mrd. über den Erwartungen. Die erste Reaktion fällt positiv aus. Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 77,08 USD wird die Aktie aktuell bei 78,41 USD getaxt.

Die Aktie markierte im Dezember 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 106,34 USD. Anschließend musste der Wert massive Verluste hinnehmen und fiel auf ein Tief bei 63,76 USD.

Ab Mitte Juni erholte sich die Aktie deutlich und kletterte auf 79,88 USD. Dieses Niveau konnte sich zuletzt nicht halten. Es kam zu einem Rücksetzer in die Nähe der wichtigen Unterstützungszone um 72,74-72,43 USD. In den letzten Tagen löste sich der Wert wieder von dieser Zone. Mit dem außerbörslichen Anstieg nach den Zahlen nähert er sich seinem Hoch in der Rally seit Juni 2022 an.

Kann die Rally weitergehen?

Für ein neues Kaufsignal müsste die Oracle-Aktie das Hoch bei 79,88 USD durchbrechen. Gelingt ein solcher Ausbruch würde Platz in Richtung 87,76 USD und damit an das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch frei werden.

Sollte der Wert aber an diesem Hoch scheitern, dann würde ein erneuter Rücksetzer in Richtung 72,74-72,43 USD drohen.

Fazit: Die Oracle-Aktie reagiert auf die Zahlen zunächst positiv und springt damit in die Nähe einer wichtigen Hürde. Aber erst ein stabiler Ausbruch darüber, würde weiteres Potenzial freisetzen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)