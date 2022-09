OTS: ÖKOWORLD AG / Herzlichen Glückwunsch, ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0, zum ...

Herzlichen Glückwunsch, ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0, zum 10. Geburtstag / Der Schwellenländerfonds setzt auf die zweite Wachstumswelle und zeigt Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets (FOTO) Hilden (ots) - Seit der Fonds ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 am 17. September 2012 aufgelegt wurde, hebt er sich stark von anderen Schwellenländerfonds ab. Mit dem ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 setzen Anlegerinnen und Anleger auf die zweite Wachstumswelle in den aufstrebenden Ländern. Weg vom Rohstoffexport und der verlängerten Werkbank - der ersten Welle - hin zu Bevölkerungswachstum und aufstrebender Mittelschicht. Es geht um eine Bedürfnisbefriedigung in den Emerging Markets, die im Einklang mit ethischen, ökologischen und sozialen Kriterien steht. Der Fonds setzt auf die dynamische Entwicklung und investiert vorwiegend in den Themenbereichen technische Entwicklung, regenerative Energie, Wasserwirtschaft, Information und Kommunikation, nachhaltiger Konsum, Freizeit, Mobilität, Wohnen, nachhaltige Finanzdienstleistungen, Gesundheit, Stadtentwicklung, Infrastruktur und Bildung. Der Fonds hat sich diesen besonderen Herausforderungen in den Schwellenländern angenommen und auf Lösungen dafür fokussiert. Aus unserer Sicht sind die Gewinner der zweiten Wachstumswelle 2.0 hauptsächlich bei den Unternehmen zu finden, die den Fokus auf die Binnenkonjunktur gerichtet haben. Darüber hinaus erachten wir lösungsorientierte Unternehmen aus vielversprechenden Wachstumsbranchen als besonders attraktiv. In den vergangenen zehn Jahren hat der Fonds verschiedene Unternehmen in unterschiedlichen Schwellenländern bei Wachstumsprozessen begleitet und dabei selbst eine gute Figur gemacht. Neben Auszeichnungen wie dem MountainView Fund Award und dem Cash. Financial Advisors Award erhielt der Fonds regelmäßig fünf Morningstar Sterne, ist als Fonds der ÖKOWORLD ein Mitglied der Finanzinitiative PRI (Principles for Responsible Investment) und trägt seit 2015 das Europäische Transparenzlogo. Der gute Track Record des Fonds erfreut die Investoren: Der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 erwirtschaftete seit Auflage mehr als 140,52% Rendite, per annum damit über 9% (Anteilsklasse C, Stand 31. August 2022). Der MSCI Emerging Markets TR EUR zeigte im Vergleich lediglich 62,69%, per annum also 5,01%. Alfred Platow, Gründer und Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD AG, erläutert: "Das Portfoliomanagement unter der Leitung von Alexander Funk screent systematisch die globalen Aktienmärkte, analysiert dabei die relative Stärke und identifiziert die Outperformer. Die vom Fondsmanagement generierten Ideen werden dann durch das Nachhaltigkeits-Research auf die hausinternen strengen Nachhaltigkeitskriterien überprüft. Erst dann wird unter ethischen, ökologischen und sozialen Maßstäben die Aktie zugelassen oder aussortiert. Die verbliebenen Titel werden anschließend durch das Portfoliomanagement einer intensiven Fundamentalanalyse unterzogen und die aussichtsreichsten Werte im Portfolio allokiert. Im positiven Sinne auffällig ist, dass sich der Fonds gegenüber den Turbulenzen am chinesischen Aktienmarkt relativ robust zeigt. Durch diese Stabilität konnte der Fonds die sowieso schon seit geraumer Zeit erkennbare Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets halten." Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) ist ein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischer Kapitalanlagen. Über 45 Jahre Erfahrung fließen in die Entwicklung und Auflegung eigener Produkte ein. Im Vertrieb werden über die ethisch-ökologische Vermögensberatung über 50.000 Kunden und Kundinnen bundesweit betreut. Pressekontakt: Gunter Schäfer, Chief Communications Officer, Tel.: 02103-929 210 oder per E-Mail: mailto:gunter.schaefer@oekoworld.com. Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/74353/5319482 OTS: ÖKOWORLD AG ISIN: DE0005408686