IRW-News: Meridian Mining UK Societas: Meridian bohrt kupferdominierte Erzschichten mit einem Gehalt von 28,6m @ 3,5g/t AuEq (2,6% CuEq) bei Cabacal

IRW-PRESS: Meridian Mining UK Societas: Meridian bohrt kupferdominierte Erzschichten mit einem Gehalt von 28,6m @ 3,5g/t AuEq (2,6% CuEq) bei Cabacal

Höhepunkte:

- Meridian erbohrt weitere mehrfach gestapelte Schichten mit oberflächlichen hochgradigen Au-Cu-Ag-Erzvorkommen bei Cabaçal;

- CD-702: 28,6m @ 3,5g/t AuEq (2,6% CuEq) ab 127,6m; einschließlich:

o 3,9 m @ 6,1 g/t AuEq (4,5 % CuEq) ab 136,7 m;

o 2,8 m @ 9,4 g/t AuEq (6,9 % CuEq) ab 143,8 m;

o 1,8 m @ 5,7 g/t AuEq (4,3 % CuEq) ab 149,1 m;

o 2,8 m @ 9,0 g/t AuEq (6,7 % CuEq) ab 155,9 m;

- Mehrere Zonen mit hochgradigem Kupfer mit Spitzenwerten von 10,6 % Cu und 11,0 % Cu;

- CD-693: 14,3 m @ 2,9 g/t AuEq (2,1 % CuEq) ab 77,3 m; einschließlich:

o 2,3 m @ 9,4 g/t AuEq (7,0 % CuEq) ab 86,5 m;

o CD-678: 19,6 m @ 2,0 g/t AuEq (1,5 % CuEq) ab 67,4 m;

- Die Bohrergebnisse werden weiterhin für die letzte Phase der Gehalts- und Dichtemodellierung für die DFS von Cabaçal konsolidiert;

- Explorationsergebnisse deuten auf eine potenziell nördliche strukturelle Wiederholung von Santa Helena hin

- Die Explorationsprogramme werden mit der Erteilung zweier neuer Explorationslizenzen weiter vorangetrieben;

- Einschließlich der Genehmigung für Cabaçals Kupfervorkommen "Alvorada", das nun zur Exploration freigegeben wurde.

LONDON, Vereinigtes Königreich, 9. Juli 2025 / Meridian Mining UK S (TSX: MNO), (Frankfurt/Tradegate: 2MM) (OTCQX: MRRDF) (- https://www.commodity-tv.com/play/meridian-mining-work-begins-on-the-definitive-feasibility-study-for-cabacal/ -) ("Meridian" oder das "Unternehmen") freut sich, die Abgrenzung mehrerer übereinanderliegender Schichten von Au-Cu-Ag-Erz bekannt zu geben, die auf seinem fortgeschrittenen Au-Cu-Ag-VMS-Projekt Cabaçal ("Cabaçal") gebohrt wurden. Zu den Ergebnissen gehörte CD-702 mit 28,6 m @ 3,5 g/t AuEq (2,6 % CuEq) ab 127,6 m im eher spärlich bebohrten südöstlichen Sektor der offenen Grube Cabaçal PFS Siehe NI 43 101 Pre-Feasibility Study Technical Report für die Gold-Kupfer-Silber-Lagerstätte Cabaçal in Brasilien

. Hier wurden stärkere Kupfererzzonen als erwartet angetroffen, die die lokale Gehaltskontinuität verbessern dürften. Die heutigen Ergebnisse liefern weitere Daten zur Verbesserung der Gehalts- und Dichtemodellierung, da sich das Infill-Bohrprogramm von Cabaçal DFS seiner Endphase nähert. Die Bohrungen werden fortgesetzt und weitere Ergebnisse stehen noch aus.

Das Unternehmen hat zwei Explorationslizenzen erhalten (866.261/2021 und 866.753/2022). Damit wird die noch nicht getestete historische Kupferanomalie Alvorada Siehe Pressemitteilung von Meridian Mining vom 14. Februar 2023.

im Cabaçal-Gürtel für das erste moderne Explorationsprogramm geöffnet.

Herr Gilbert Clark, CEO, kommentiert: "Unser Infill-Programm beschreibt weiterhin südöstliche Projektionen von starkem Kupfer- und Golderz innerhalb des Tagebaumodells der PFS. Diese Ergebnisse werden lokal die Erzgehalte, aber auch die Dichte verbessern, was besonders wichtig für die Modellierung der kupferreicheren Abschnitte ist, wie z.B. CD-702 mit 28,6m @ 3,5g/t AuEq (2,6% CuEq) ab 127,6 m (1,0g/t Au, 1,9% Cu & 9,7g/t Ag). Dieser Abschnitt ergab 26 Proben mit einem Gehalt von über 1,0 % Cu, bis zu einem Spitzenwert von 11,0 % Cu, in einem Gebiet mit begrenzten historischen Dichtedaten. Eine höhere Dichte bedeutet in der Tat mehr Tonnen und mehr Metall vor Ort. Das Unternehmen tritt nun in eine neue Phase ein, in der das DFS-Bohrprogramm von Cabaçal kurz vor dem Abschluss steht und das Ressourcenbohrprogramm von Santa Helena fortgesetzt wird. Das erweiterte Portfolio an neuen Projekten wie Cigarra, Santa Fé, Sucuri South und das kürzlich bewilligte Alvorada werden im Rahmen unserer expandierenden regionalen Explorationsprogramme getestet. In allen Disziplinen konzentrieren wir unsere Bemühungen darauf, das Potenzial von Cabaçal zu realisieren, sich als der führende Gold-Kupfer-VMS-Gürtel in Südamerika zu etablieren."

Update der Cabaçal-Bohrungen

Das laufende Bohrprogramm bei Cabaçal hat weitere starke Abschnitte ergeben, während sich das DFS-Infill-Bohrprogramm seiner Endphase nähert (Abbildung 1"; Tabelle 1"). Die meisten Bohrungen zielen auf das erste 5-Jahres-Produktionsgebiet ab, während einige periphere Bohrungen im südwestlichen Sektor des Minengebiets niedergebracht wurden, um die Bohrabstände in einigen Positionen der hängenden Wandmineralisierung zu schließen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80281/MNO_090725_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Planansicht von Cabaçal mit den heute gemeldeten Ergebnissen.

Die Bohrungen liefern zusätzliche Informationen über die Gehaltsverteilung, aber auch über die Dichte der Lagerstätte. Die historische Datenbank enthält 1798 Untersuchungsintervalle mit einem Cu-Gehalt von über 1,0 % bis zu einem Spitzenwert von 21,8 % Cu, von denen <10 % Dichtewerte aufweisen. Dieser Mangel an Dichtedaten kann zu einer Unterschätzung der Tonnen und des Au-Cu-Metallgehalts beitragen . Die kupferdominanten Abschnitte waren kein Schwerpunkt des historischen Bergbaus, so dass breite Kupfermineralisierungsabschnitte für die geplante Erschließung des Tagebaus Cabaçal zur Verfügung stehen.

CD-702 zielte auf den südlichen Sektor der CCZ ab, in einem Gebiet, in dem nur wenige Bohrungen durchgeführt wurden. Der Schnittpunkt ist ein gutes Beispiel für die kupferdominante Mineralisierung, die zwar von 146,6 bis 149,1 m von einem Abbauhohlraum durchschnitten wird, aber aufgrund des früheren Untertagebergbaus, der sich auf Gold konzentrierte, weitgehend intakt blieb. Das Bohrloch durchteufte 28,6 m mit 3,5 g/t AuEq (2,6 % CuEq) (1,0 g/t Au, 1,9 % Cu & 9,7 g/t Ag) auf 127,6 m, mit mehreren hochgradigen Unterzonen:

- CD-702: 28,6 m @ 3,5 g/t AuEq (2,6 % CuEq) ab 127,6 m; einschließlich:

o 3,9 m @ 6,1 g/t AuEq (4,5 % CuEq) ab 136,7 m;

o 2,8 m @ 9,4 g/t AuEq (6,9 % CuEq) ab 143,8 m;

o 1,8 m @ 5,7 g/t AuEq (4,3 % CuEq) ab 149,1 m; und

o 2,8 m @ 9,0 g/t AuEq (6,7 % CuEq) ab 155,9 m.

Mehr als 26 Proben in der Zusammensetzung enthalten mehr als 1,0 % Cu, mit Spitzenwerten in den Proben CBDS105591 (10,6 % Cu) und CBDS105594 (11,0 % Cu). Der Spitzenwert der Dichte von 3,257 ist bereits höher als der höchste Wert des historischen Datensatzes, was den Wert der Erweiterung dieses Datensatzes unterstreicht. Einzelne Unterzonen können zusammengesetzte Dichten von 3,05 erreichen, was höher ist als die modellierte Dichte und lokal zu einer positiven Verfeinerung des DFS-Blockmodells beiträgt.

Zu den Highlights der zusätzlichen Bohrlöcher in der Central Copper Zone zählen:

- CD-694: 20,8m @ 1,9g/t AuEq (1,4% CuEq) ab 132,0m; einschließlich:

o 4,1 m @ 7,7 g/t AuEq (5,7 % CuEq) ab 148,8 m;

- CD-695: 38,9 m @ 0,9 g/t AuEq (0,7 % CuEq) ab 64,4 m; einschließlich:

o 13,3m @ 1,8g/t AuEq (1,4% CuEq) ab 67,0m; einschl.:

§ 0,7m @ 15,8g/t AuEq (11,8% CuEq) ab 67,0m; und

- CD-678: 33,6m @ 1,4g/t AuEq (1,0% CuEq) ab 57,0m; einschließlich:

o 19,6 m @ 2,0 g/t AuEq (1,5 % CuEq) ab 67,4 m.

Es wurden die Ergebnisse von zwei Bohrlöchern gemeldet, die die neigungsabwärts gelegene Region der östlichen Kupferzone anpeilten: Bohrloch CD-654 ergab 9,9 m mit 14,8 g/t AuEq (11,0 % CuEq) auf 29,3 m Pressemitteilung von Meridian Mining vom 29. April 2025.

. Die Ergebnisse umfassen:

- CD-648: 21,0 m @ 2,2 g/t AuEq (1,6 % CuEq) ab 68,6 m; einschließlich:

o 12,5 m @ 3,1 g/t AuEq (2,3 % CuEq) ab 77,0 m; und

- CD-693: 32,5 m @ 1,7 g/t AuEq (1,2 % CuEq) ab 64,2 m, einschließlich

o 14,3 m @ 2,9 g/t AuEq (2,1 % CuEq) ab 77,3 m; darunter

§ 2,3 m @ 9,4 g/t AuEq (7,0 % CuEq) aus 86,5 m.

Das Bohrloch CD-679 in der südlichen Kupferzone ergab:

- CD-679: 48,2 m @ 0,8 g/t AuEq ab 48,0 m; einschließlich:

o 3,4 m @ 2,1 g/t AuEq (1,6 % CuEq) ab 49,0 m und

o 2,7 m @ 4,5 g/t AuEq (3,4 % CuEq) ab 68,7 m.

Eine Reihe von Bohrlöchern wurde im äußersten südwestlichen Sektor des Grubenmantels gebohrt, um die Position der lokalen, an der Wand hängenden mineralisierten Erweiterungen besser modellieren zu können. Damit wurde ein Gebiet mit zuvor in größeren Abständen gebohrten Daten gefüllt.

Explorations-Update

Das Unternehmen freut sich, mitteilen zu können, dass zwei seiner Anträge auf Explorationstitel, 866.261/2021 und 866.753/2022, genehmigt wurden, wodurch die für die Exploration lizenzierten Gebiete um 14.933 Hektar erweitert wurden ("Abbildung 2"). Das Unternehmen mobilisiert seine Mitarbeiter, um Landzugangsvereinbarungen für diese neu bewilligten Gebiete in diesem zunehmend aussichtsreichen südlichen Sektor des Cabaçal VMS-Gürtels einzuleiten. Zu den bewilligten Gebieten gehört das Zielgebiet Alvorada, wo durch Georeferenzierung und Digitalisierung historischer Daten von BP Minerals der stärkste geochemische Spitzenwert für Kupfer im Fluss des Gürtels mit 164 ppm Cu identifiziert wurde. Dies übertrifft die ursprünglichen Kupferanomalien von Cabaçal (56ppm Cu) und Santa Helena (36ppm Cu). Da sich BP in den 1980er Jahren auf die Exploration von Gold konzentrierte und Alvorada keine damit verbundene Goldanomalie aufwies, wurde diese trotz des hohen Kupfergehalts damals nicht weiterverfolgt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80281/MNO_090725_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Lage der neu zur Exploration genehmigten Lizenzen, einschließlich des Ziels Alvorada.

Die Erkundungsteams haben die Datenerfassung und Bohrplanung in den Gebieten Santa Fé und Cigarra fortgesetzt. Bei Cigarra hat das Unternehmen einen 2 km langen Zielkorridor definiert, der mit erhöhten Aufladbarkeitsreaktionen und geochemischen Cu-Au- und Zn-Bodenanomalien in Zusammenhang steht, mit Spitzenwerten in Meridian-Infill-Proben von 722ppm Cu; 1211ppm Zn; 180 ppm Au (nicht zusammenfallend), in einem nicht bebohrten Sektor der Minensequenz-Stratigraphie nordwestlich von Cabaçal. Gold wurde in den inzwischen erschöpften historischen Anschwemmungen gewonnen. Es ist geplant, in der zweiten Jahreshälfte mit Erkundungsbohrungen zu beginnen.

Das Unternehmen hat bisher die Ergebnisse von zwei Bohrlöchern aus dem Gebiet Santa Fé erhalten, die eine gewisse Affinität zu einer VMS-Mineralisierung im Stil von Cabaçal aufwiesen, die breitere Zonen mit disseminierter Kupfersulfidmineralisierung mit geringen Pb-Zn-Gehalten aufweist. Wirtschaftliche Gehalte müssen noch durchteuft werden, aber die Mineralisierung wurde in CD-722 (21,4 m @ 0,1 % Cu ab 10 m) und CD-717 (16,6 m @ 0,2 % Cu) über einen breiten Abschnitt angetroffen. Es sind Bohrungen und EM-Untersuchungen in den Bohrlöchern geplant.

Die Ergebnisse einer Reihe anderer regionaler Erkundungsbohrungen im Minenkorridor haben den Zielen in der Frühphase außerhalb der Sphären Cabaçal und Santa Helena weitere Bedeutung verliehen. Das Bohrloch CD-615, das bei der Au-Ag-Entdeckung Chiquito Siehe Meridian-Pressemitteilung vom 5. April und 12. Juli 2022

gebohrt wurde, lieferte ab 79,0 m 15,0 m mit 1,3 g/t AuEq (1,0 g/t Au, 0,1 % Cu und 23,5 g/t Ag) und bestätigte damit die neigungsabwärts verlaufende Kontinuität der Mineralisierung. Der Kern des Abschnitts beherbergt einen hochgradigeren Abschnitt mit 5,4 m @ 2,1 g/t Au & 29,2 g/t Ag ab 81,9 m, einschließlich 9,4 g/t Au, 104 g/t Ag über 0,4 m (Probe CBDS90212). Das Unternehmen hat eine Probe an SGS Canada geschickt, um die Eigenschaften dieser Mineralisierung besser zu verstehen.

Erste Bohrungen, die andere regionale Ziele erprobten, haben aktive hydrothermale Systeme mit positiven Indikatorelementen bestätigt. Das Unternehmen wird die gewonnenen Informationen zur Erstellung einer Vectoring-Studie verwenden, um die Prioritäten für die laufenden Bohrungen festzulegen. Die Anordnungen von Basismetallen, Edelmetallen und Indikatorelementen stimmen mit hydrothermalen Fluiden überein, die aus einer tonalitischen subvulkanischen Intrusion stammen. Zu den interessanten Gebieten gehört der Bohrplatz CD-593 bei Sucuri South, wo die Bohrungen starke Quarz-Sulfid-Adern in einem nach Süden ausgerichteten Bohrloch zeigen, wobei die Spitzenwerte einer Mise a la Masse-Bohrlochuntersuchung eine stärkere aufladbare Quelle im Nordosten anzeigen (Abbildung 1).

CD-607 bestätigte auch, dass die Anomalie der Induktionspolarisationsuntersuchung nördlich von Santa Helena, die größtenteils von kolluvialem Geröll bedeckt ist, das das Grundgebirge verdeckt, korrelative geochemische Reaktionen mit dem Santa-Helena-Horizont aufweist und wahrscheinlich eine strukturelle Wiederholung darstellt, wodurch ein neuer Zielkorridor, Santa Helena North", definiert wird.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80281/MNO_090725_DEPRcom.003.png

Tabelle 2: Geochemische Indikatoren der Explorationsbohrungen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80281/MNO_090725_DEPRcom.004.png

Abbildung 3: Beispiel eines regionalen Bohrlochs mit sulfidischen Aderanordnungen und einem geophysikalischen Ziel außerhalb des Bohrlochs, CD-593, Sucuri South , 4 km westlich von Santa Helena.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80281/MNO_090725_DEPRcom.005.png

Abbildung 4: Standort von CD-607, der das Vorhandensein einer Mineralisierung bestätigt, die noch in einer Anomalie der Wiederaufladbarkeit mit einer Streichenlänge von 1 km getestet werden muss: Santa Helena North.

DFS-Programm Cabaçal

Das Unternehmen hat vom Standort aus eine große Auswahl an Diamantbohrkernen an SGS Canada für die DFS-Phase der metallurgischen Studien verschickt. Die erste Lieferung des ausgewählten Materials ist repräsentativ für das Erz, das in den frühen Phasen des Tagebaus bei Cabaçal abgebaut werden wird, und ist in Kanada eingetroffen. Die zweite Lieferung hat den Standort verlassen und wird für den Export vorbereitet. Dabei handelt es sich um eine Großprobe für die Testarbeiten in der Mini-Pilotanlage, die dem Unternehmen auch eine repräsentative Probe des Kupfersulfidkonzentrats (mit hohem Gold- und Silbergehalt) für die Vermarktung mit Schmelzhütten und Handelsgruppen liefern wird.

In der letzten Juniwoche hatte das Unternehmen auch Vertreter des erweiterten DFS-Ingenieur- und Geotechnikteams von Ausenco zu Gast, die gemeinsam mit dem unternehmensinternen Ingenieurteam die Infrastrukturstandorte in den letzten Phasen der DFS-Planung prüften. Die Standortprüfung beinhaltete eine umfassende Inspektion der Zugangswege, der Anlagen und der Abfalldeponien, um die Planung der letzten Programme zur Datenerfassung für die DFS-Studie zu unterstützen.

Über Meridian

Meridian Mining konzentriert sich auf:

- Die Erschließung und Exploration des Gold-Kupfer-Projekts Cabaçal VMS im fortgeschrittenen Stadium;

- Die erste Ressourcendefinition bei der zweiten höhergradigen VMS-Liegenschaft bei Santa Helena als erste Stufe der Cabaçal-Hub-Erschließungsstrategie;

- Regionale Exploration des VMS-Gürtels Cabaçal zur Erweiterung der Cabaçal-Hub-Strategie; und

- Exploration in den Grünsteingürteln Jaurú und Araputanga (die oben genannten Gebiete befinden sich alle im Bundesstaat Mato Grosso, Brasilien).

Der technische Bericht der Vormachbarkeitsstudie (der "Technische Bericht der Vormachbarkeitsstudie") vom 31. März 2025 mit dem Titel "Technischer Bericht und Vormachbarkeitsstudie für das Gold-Kupfer-Projekt Cabaçal gemäß NI 43-101" umreißt einen Nettogegenwartswert (NPV)5 nach Steuern von 984 Millionen USD und einen IRR von 61.2 % IRR bei Kapitalkosten vor der Produktion von 248 Mio. USD, was zu einer Kapitalrückzahlung in 17 Monaten führt (unter der Annahme eines Metallpreisszenarios von 2.119 USD pro Unze Gold, 4,16 USD pro Pfund Kupfer und 26,89 USD pro Unze Silber). Cabaçal weist niedrige Betriebskosten von 742 USD pro Unze Goldäquivalent und ein Produktionsprofil von 141.000 Unzen Goldäquivalent während der Lebensdauer der Mine auf, was auf eine hohe metallurgische Ausbeute, ein niedriges Abraumverhältnis von 2,3:1 während der Lebensdauer der Mine und das niedrige Betriebskostenumfeld in Brasilien zurückzuführen ist.

Die Schätzung der Mineralreserven von Cabaçal besteht aus nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven von 41,7 Millionen Tonnen mit 0,63 g/t Gold, 0,44 % Kupfer und 1,64 g/t Silber (bei einem Cutoff-Gehalt von 0,25 g/t Goldäquivalent).

Den Lesern wird empfohlen, den technischen PFS-Bericht in seiner Gesamtheit zu lesen. Der technische PFS-Bericht kann im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.meridianmining.co abgerufen werden.

Der technische PFS-Bericht wurde für das Unternehmen von Tommaso Roberto Raponi (P. Eng.), Principal Metallurgist bei Ausenco Engineering Canada ULC; Scott Elfen (P. E.), Global Lead Geotechnical and Civil Services bei Ausenco Engineering Canada ULC; John Anthony McCartney, C.Geol, Ausenco Chile Ltda; Porfirio Cabaleiro Rodriguez (Ingenieurgeologe FAIG) von GE21 Consultoria Mineral; Leonardo Soares (PGeo, MAIG), leitender geologischer Berater von GE21 Consultoria Mineral; Norman Lotter (Mineral Processing Engineer; P.Eng.) von Flowsheets Metallurgical Consulting Inc. und Juliano Felix de Lima (Ingenieurgeologe MAIG) von GE21 Consultoria Mineral.

Technische Hinweise

Die Proben wurden im ALS-Labor in Lima, Peru, analysiert. Die Proben wurden getrocknet und zerkleinert, wobei 70 % über 85 % über 200 µm gingen. Die routinemäßigen Goldanalysen wurden mittels Au-AA24 (Brandprobe einer 50-g-Charge mit AAS-Abschluss) durchgeführt. Hochgradige Proben (>10g/t Au) werden mit einem gravimetrischen Abschluss (Au-GRA22) und Basismetallanalysen mit den Methoden ME-ICP61 und OG62 (vier Säureaufschlüsse mit ICP-AES-Abschluss) wiederholt. Sichtbare Goldabschnitte werden mittels der Metall-Sieb-Brandprobenmethode Au-SCR21 beprobt. Die Proben werden in den sicheren Einrichtungen des Unternehmens aufbewahrt, bis sie von Mitarbeitern und kommerziellen Kurieren an das Labor geliefert werden. Zellstoff und grober Ausschuss werden zurückbehalten und zur Lagerung an das Unternehmen zurückgegeben. Das Unternehmen sendet eine Reihe von Qualitätskontrollproben ein, einschließlich Leerproben und Gold- und Polymetallstandards, die von Rocklabs, ITAK und OREAS geliefert werden und die Qualitätskontrollverfahren des Labors ergänzen. Ungefähr 5 % der archivierten Proben werden zur Analyse durch ein unabhängiges Labor geschickt, einschließlich aller Partien, die nach einer Diskussion mit dem Labor QAQC-Ausreißer aufweisen. Bei den Proben von BP Minerals wurden Gold mittels Brandprobe und Basismetalle mittels dreifachem Säureaufschluss und ICP-Abschluss im Labor von Nomos in Rio de Janeiro analysiert. Silber wurde durch einen Königswasseraufschluss mit Atomabsorptionsabschluss analysiert. Die tatsächliche Breite wird als 80-90 % der Schnittbreite angesehen. Die Zahlen und Intervalle der Gehaltsangaben sind auf eine Dezimalstelle gerundet. Die Goldäquivalente für neue Ergebnisse aus Cabaçal werden wie folgt berechnet: AuEq(g/t) = (Au(g/t) * %Gewinnung) + (1,346*(Cu% * %Gewinnung)) + (0,013*(Ag(g/t) * %Gewinnung)), und die Kupferäquivalente werden wie folgt berechnet: CuEq(%) = (Cu(%) * %Wiederfindung) + ((0,743* (Aug/t * %Wiederfindung)) + ((0,0094*(Ag(g/t) * %Wiederfindung)) wobei:

- Au_Recovery_ppm = 5.402ln(Au_Grade_ppm)+88.66

- Cu_Recovery_pct = 3,906ln(Cu_Grade_pct)+ 95,27

- Ag_Wiederfindung_ppm = 30,354ln(Ag_Grad_ppm)+43,691

Die Gewinnungsraten basieren auf metallurgischen Testarbeiten in den Jahren 2022 und 2023, die bei SGS Lakefield eingereicht wurden.

Qualifizierte Person

Herr Erich Marques, B.Sc., FAIG, Chefgeologe von Meridian Mining und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher inhärente Risiken und Ungewissheiten, wie unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Meridians jüngstem Jahresinformationsblatt, das auf www.sedarplus.ca veröffentlicht wurde, dargelegt. Obwohl diese Faktoren und Annahmen von Meridian angesichts der Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf die gegenwärtigen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen als angemessen angesehen werden, kann Meridian keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie getätigt wird, und Meridian lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Tabelle 1: Untersuchungsergebnisse der Cabaçal-Bohrungen.

Bohrloch-Id Neigung Azi EOH Zone Int AuEq CuEq Au Cu Ag Von

(m) (m) (g/t) (%) (g/t) (%) (g/t) (m)

CD-721 -59 044 100.3 SCZ

3.7 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 19.5

6.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 27.4

3.1 0.9 0.6 0.8 0.1 0.3 45.5

8.4 0.8 0.6 0.3 0.4 0.5 57.6

7.2 0.6 0.4 0.2 0.3 1.8 73.0

CD-716 -51 047 127.0 SCZ

3.6 0.2 0.1 0.0 0.2 0.4 93.3

4.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.4 104.0

0.4 1.6 1.2 0.1 1.2 2.5 117.8

CD-713 -60 320 163.7 SCZ

7.6 0.4 0.3 0.0 0.3 1.0 83.0

2.0 0.4 0.3 0.1 0.2 0.6 104.0

3.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.4 114.0

1.1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.5 120.5

4.8 0.9 0.6 0.4 0.4 1.2 125.7

6.0 0.5 0.4 0.2 0.2 1.0 137.0

3.5 0.5 0.4 0.4 0.1 0.6 146.0

CD-710 -68 040 169.3 SCZ

1.6 0.7 0.6 0.0 0.6 0.9 82.0

4.8 1.3 1.0 1.2 0.1 0.4 119.3

15.7 0.3 0.3 0.1 0.2 1.3 131.3

CD-709 -60 359 166.4 SCZ

19.7 0.2 0.1 0.1 0.1 0.4 137.0

CD-704 -75 108 96.0 CCZ

7.4 0.4 0.3 0.0 0.3 0.6 8.8

6.4 0.4 0.3 0.1 0.3 0.5 19.6

3.5 0.3 0.2 0.0 0.2 0.2 40.6

14.3 0.8 0.6 0.2 0.4 2.5 46.9

Einschließlich 3.6 2.2 1.6 0.5 1.3 8.4 57.6

0.4 5.3 4.0 2.3 2.3 14.4 71.9

1.7 0.6 0.4 0.2 0.4 2.4 77.1

CD-703 -77 072 117.1 CCZ

17.2 0.5 0.4 0.1 0.4 0.6 24.0

2.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 45.2

1.1 0.4 0.3 0.1 0.2 0.2 51.7

27.1 0.5 0.4 0.2 0.3 0.6 55.9

23.7 1.1 0.8 0.5 0.5 2.1 85.9

Einschließlich 3.0 3.2 2.4 1.7 1.2 5.5 103.8

CD-702 -77 072 176.6 CCZ

1.4 0.2 0.2 0.0 0.2 1.0 46.6

8.7 0.3 0.3 0.0 0.3 0.5 67.0

2.3 0.3 0.2 0.0 0.2 0.6 87.9

6.9 0.5 0.4 0.0 0.4 0.7 95.0

2.2 0.4 0.3 0.2 0.1 1.5 108.2

1.0 0.3 0.3 0.1 0.2 0.4 122.9

28.6 3.5 2.6 1.0 1.9 9.7 127.6

Einschließlich 3.9 6.1 4.5 4.0 1.6 8.3 136.7

Einschließlich 2.8 9.4 6.9 1.1 6.1 28.6 143.8

Einschließlich 1.8 5.7 4.3 1.1 3.5 17.1 149.1

Einschließlich 2.8 9.0 6.7 1.2 5.8 33.1 155.9

CD-695 -46 271 117.4 CCZ

14.3 0.4 0.3 0.0 0.3 0.7 45.0

38.9 0.9 0.7 0.5 0.3 0.5 64.4

Einschließlich 13.3 1.8 1.4 1.4 0.4 0.9 67.0

Einschließlich 0.7 15.8 11.8 9.3 5.1 13.0 67.0

CD-694 -46 039 164.6 CCZ

4.1 0.6 0.5 0.0 0.5 0.9 62.6

8.1 0.9 0.7 0.2 0.6 1.5 78.5

5.8 0.8 0.6 0.4 0.4 1.2 89.9

12.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 99.0

13.0 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 114.0

20.8 1.9 1.4 0.5 1.0 4.4 132.0

Einschließlich 4.1 7.7 5.7 2.4 4.0 18.2 148.8

CD-693 -57 044 117.0 CCZ

20.6 0.4 0.3 0.0 0.3 0.7 10.4

1.6 0.6 0.4 0.1 0.4 0.6 40.5

1.0 0.5 0.4 0.1 0.3 0.5 51.7

4.8 0.6 0.5 0.1 0.4 0.4 56.8

32.5 1.7 1.2 0.5 0.9 5.1 64.2

Einschließlich 14.3 2.9 2.1 0.7 1.6 9.8 77.3

Einschließlich 2.3 9.4 7.0 1.9 5.6 32.3 86.5

1.8 0.8 0.6 0.1 0.5 2.7 103.0

CD-692 -45 045 175.0 SCZ

1.5 0.6 0.5 0.0 0.5 1.4 66.6

3.2 0.5 0.4 0.0 0.4 0.9 97.0

10.9 0.3 0.2 0.0 0.2 0.3 104.5

36.0 0.6 0.5 0.2 0.3 1.4 128.3

Einschließlich 3.7 2.2 1.7 0.5 1.3 7.3 160.6

CD-689 -59 045 70.3 ECZ

25.0 0.8 0.6 0.1 0.5 1.1 14.3

1.2 3.3 2.5 0.8 2.0 7.5 48.5

2.9 0.5 0.4 0.1 0.3 2.0 54.9

CD-687 -58 044 121.6 SCZ

6.5 0.5 0.4 0.0 0.4 0.9 20.9

1.7 0.8 0.6 0.1 0.6 0.9 30.7

1.1 0.4 0.3 0.4 0.1 1.0 38.4

21.4 0.9 0.7 0.9 0.1 0.3 42.0

Einschließlich 1.2 9.5 7.1 9.2 0.5 1.3 51.2

7.0 0.7 0.5 0.2 0.4 2.1 70.9

2.6 0.6 0.5 0.1 0.4 1.6 91.1

3.9 0.7 0.5 0.1 0.5 1.4 101.0

CD-684 -59 045 90.2 CCZ

8.7 0.3 0.2 0.0 0.2 0.4 16.9

1.4 0.7 0.5 0.7 0.0 0.3 28.7

1.5 1.7 1.3 0.4 1.0 1.1 33.5

4.0 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 39.8

2.7 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 46.4

7.4 0.7 0.5 0.3 0.3 1.5 56.7

1.7 0.5 0.4 0.1 0.3 1.5 67.9

2.8 1.2 0.9 0.2 0.8 2.9 74.4

CD-683 -50 041 108.5 EKZ

1.2 0.3 0.2 0.5 0.1 0.9 5.8

2.4 0.4 0.3 0.0 0.3 0.4 21.0

31.7 0.8 0.6 0.2 0.5 1.1 40.0

Einschließlich 4.2 1.9 1.4 0.2 1.3 1.2 42.4

Einschließlich 5.0 1.2 0.9 0.5 0.6 2.2 61.0

3.2 1.4 1.0 0.5 0.7 2.5 80.0

1.1 1.2 0.9 0.2 0.8 2.9 91.8

CD-680 -59 047 94.7 CCZ

5.4 0.8 0.6 0.1 0.6 0.8 15.9

8.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 24.1

26.0 0.9 0.7 0.7 0.2 0.6 36.3

Einschließlich 2.5 2.7 2.0 2.1 0.5 3.5 59.9

8.9 0.4 0.3 0.2 0.2 0.6 67.4

0.9 0.6 0.4 0.1 0.4 2.0 81.4

CD-679 -60 048 110.2 SCZ

14.6 0.5 0.3 0.1 0.3 0.8 25.0

48.2 0.8 0.6 0.5 0.3 1.6 48.0

Einschließlich 3.4 2.1 1.6 2.0 0.1 0.3 49.0

Einschließlich 2.7 4.5 3.4 1.4 2.3 13.3 68.7

CD-678 -49 040 113.6 CCZ

27.9 0.3 0.2 0.0 0.2 0.5 14.4

1.9 0.5 0.4 0.5 0.0 0.2 47.4

33.6 1.4 1.0 0.7 0.5 2.3 57.0

Einschließlich 19.6 2.0 1.5 1.1 0.8 3.5 67.4

3.2 0.6 0.4 0.1 0.4 4.8 93.8

0.8 1.4 1.1 0.6 0.7 1.9 104.1

CD-675 -60 045 105.1 CCZ

6.2 0.6 0.5 0.0 0.5 1.1 13.6

3.2 0.6 0.4 0.0 0.4 0.5 23.8

7.0 0.7 0.5 0.2 0.4 0.3 30.1

5.6 0.8 0.6 0.7 0.1 0.4 45.0

14.3 1.3 0.9 0.5 0.7 3.1 54.0

Einschließlich 5.2 2.2 1.7 0.7 1.2 6.9 62.2

2.7 0.4 0.3 0.2 0.2 1.0 73.3

3.3 1.7 1.3 0.4 1.0 6.3 79.6

CD-673 -59 043 120.6 SCZ

2.7 0.3 0.2 0.0 0.2 0.7 30.1

3.8 0.5 0.4 0.0 0.4 1.0 35.8

3.6 0.5 0.3 0.3 0.2 2.2 56.8

31.0 0.5 0.4 0.2 0.3 1.1 71.3

Einschließlich 6.4 0.9 0.7 0.2 0.6 3.2 87.9

Einschließlich 0.9 3.2 2.4 0.2 2.2 16.1 87.9

CD-669 -60 045 124.7 SCZ

6.8 0.6 0.4 0.0 0.4 1.3 38.6

1.6 0.3 0.2 0.0 0.2 0.6 50.4

1.8 0.2 0.2 0.0 0.2 0.6 56.0

8.1 1.1 0.8 1.0 0.1 1.0 72.8

Einschließlich 2.8 2.2 1.6 2.1 0.1 1.9 72.8

26.8 0.4 0.3 0.1 0.2 0.3 84.7

Einschließlich 4.1 0.9 0.6 0.3 0.5 0.6 86.3

Einschließlich 1.6 1.3 0.9 0.6 0.6 0.9 86.9

3.4 0.6 0.4 0.3 0.2 0.5 114.5

CD-648 -57 033 109.1 CCZ

13.5 0.5 0.4 0.0 0.4 1.1 17.0

11.5 0.3 0.2 0.1 0.2 0.4 41.8

8.9 1.1 0.8 0.4 0.5 1.3 55.6

21.0 2.2 1.6 1.1 0.9 5.7 68.6

Einschließlich 12.5 3.1 2.3 1.4 1.3 8.8 77.0

