CADENCE DESIGN SYSTEMS - Wann bieten sich neue Käufe an?

Cadence Design Systems Inc. - WKN: 873567 - ISIN: US1273871087 - Kurs: 166,920 $ (Nasdaq)

Vor wenigen Tagen markierte die Aktie des Herstellers von Software für Entwurf und Verifikation von Chips und elektronischen Leiterplatten Cadence Design Systems noch ein neues Allzeithoch bei 194,97 USD. Allerdings etablierte sich die Aktie nicht über dem alten Allzeithoch bei 192,70 USD.

Anschließend fiel der Wert deutlich ab. Seit 01. September pendelt er um die wichtige Unterstützung bei 168,73 USD. Dabei pendelt er in einer Range zwischen 175,79 USD und 166,64 USD.

Rangeausbruch = neues Signal?

Ein Rückfall unter 166,64 USD wäre ein kurzfristig negatives Zeichen. Die Aktie könnte dann in eine große Tradingsrange zwischen 192,70-194,97 USD und 133,09-132,31 USD einschwenken. Innerhalb dieser Range wären die Bären am Zuge und es könnte zu einer Abwärtsbewegung in Richtung der unteren Rangebegrenzung kommen.

Sollte der Wert allerdings über 175,97 USD ausbrechen, dann wäre die Abwärtsbewegung der letzten Wochen ein Pullback an eine wichtige Unterstützung. Die Aktie könnte dann erneut den Widerstandsbereich zwischen 192,70-194,97 USD angreifen. Im Falle eines Ausbruchs wäre zunächst Platz in Richtung 215,67 USD.

Fazit: Die Aktie von Cadence Design steht an einer Weggabelung. In Kürze dürfte sich die Bewegung für die nächsten Wochen und evtl. Monate entscheiden.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)