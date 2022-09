GEA - Starker Konter schürt die Hoffnung der Bullen

GEA Group AG - WKN: 660200 - ISIN: DE0006602006 - Kurs: 34,120 € (XETRA)

Mit dem Bruch der Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 36,50 EUR endete eine Erholungsphase bei der Aktie von GEA, die zuvor Ende Juni mit einem Tief bei 32,00 EUR begonnen hatte. Es folgte der nächste dynamische Abverkauf im Rahmen des übergeordneten Abwärtstrends, der diesmal knapp unter das Jahrestief reichte. Allerdings rissen die Bullen dort das Ruder herum und verhinderten so einen Kursrutsch bis 30,50 EUR. An dieser Stelle startete am 05. September ein imposanter Aufwärtsimpuls, der direkt wieder über den Support bei 33,70 EUR reichte und das Gap vom August schloss. Zunächst wäre jetzt eine Fortsetzung der laufenden Gegenbewegung zu erwarten, die bei 33,70 EUR wieder auf Käufer treffen dürfte. Ausgehend von der Marke könnte Angriff auf den Widerstand bei 35,73 EUR folgen. Allerdings ist wie schon im April und Mai zu befürchten, dass etwaige Ausbruchsversuche über das Hoch bei 37,96 EUR bereits rund 1 EUR vor der Marke scheitern. Erst über 38,08 EUR wäre dann eine nachhaltige, bullische Trendwende gelungen.

Sollte die Aktie von GEA dagegen unter 33,70 EUR fallen, wäre der nächste Einbruch bis 31,80 -32,00 EUR die Folge. Darunter dürfte sich dann der Abwärtstrend vom August in Richtung 30,50 und 29,00 EUR fortsetzen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)