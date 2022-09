MATCH GROUP - Neue Short-Chance nach Erholung

Match Group Inc. - WKN: A2P75D - ISIN: US57667L1070 - Kurs: 59,790 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Match Group beschleunigte nach enttäuschenden Zahlen und einem enttäuschenden Ausblick im August ihre Abwärtsbewegung. Mit der Markterholung bis zu den gestrigen Inflationsdaten setzte die Aktie aber wieder an Widerstände zurück, was nun erneut Möglichkeiten für Shortseller eröffnen.

Der Widerstandsbereich zwischen 60,95 und 61,50 USD wurde zuletzt leicht überschritten, der EMA50 zeigt aber weiter klar nach unten und wurde im Zuge der Gegenbewegung nicht einmal erreicht. Nach der Gegenbewegung könnte sich der übergeordnete Abwärtstrend nun fortsetzen, wobei das Tief bei 53,19 USD das erste Ziel darstellen würde. Darunter dürfte die Aktie in Richtung 44,74 USD, also bis zum Coronatief, nachgeben.

Verteidigt die Aktie dagegen kurzfristig das Tief bei 53,19 USD, wären erneute Gegenbewegungen denkbar, die aber in Form des EMA50 und der Widerstandsmarke bei 67,87 USD auf charttechnische Hürden treffen. Erst wenn der übergeordnete Abwärtstrend bei gut 73 USD fällt, könnte eine Aufwärtsbewegung in Richtung 84,20 bis 87,46 USD starten. Dort wird auch bald der EMA200 auftreffen.

Fazit: Die Aktie der Match Group hängt weiter in einem Abwärtstrend fest. Nach der Erholung stellen weitere Jahrestiefs in Richtung 44,74 USD die bevorzugte Route für die kommenden Wochen dar.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)