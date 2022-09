DGAP-News: ​​​​​​​Fraunhofer-Analyse bescheinigt Pyrum-Pyrolyseverfahren enorme CO2-Einsparungen gegenüber herkömmlichen Recyclingverfahren für Altreifen

DGAP-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse/Studie

​​​​​​​Fraunhofer-Analyse bescheinigt Pyrum-Pyrolyseverfahren enorme CO2-Einsparungen gegenüber herkömmlichen Recyclingverfahren für Altreifen



Fraunhofer-Analyse bescheinigt Pyrum-Pyrolyseverfahren enorme CO 2 -Einsparungen gegenüber herkömmlichen Recyclingverfahren für Altreifen Fraunhofer-Institut bestätigt erstmals: Pyrolyseverfahren von Pyrum spart als erstes chemisches Recyclingverfahren mehr CO 2 ein als stoffliches Recycling von Altreifen

ein als stoffliches Recycling von Altreifen Im Vergleich zum aktuellen Recyclingmix in Deutschland wird sogar bis zu 72 % mehr CO 2 eingespart

eingespart Damit wird wissenschaftlich belegt, dass Pyrum nicht nur den Wertstoffkreislauf schließt, sondern auch mehr CO 2 einspart als alle derzeit genutzten, gängigen Recyclingsverfahren für Altreifen Dillingen / Saar, 15. September 2022 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“), die als Pionierunternehmen mit ihrer weltweit patentierten, einzigartigen Pyrolysetechnologie Altreifen nachhaltig recycelt, hat im Rahmen eines „Life Cycle Assessments“ (LCA, Öko Bilanz) des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik zum ersten Mal die CO 2 -Einsparungen ihres Pyrolyseverfahrens ermitteln lassen. Die Ergebnisse belegen erneut die einzigartige und nachhaltige Effizienz der Pyrum-Technologie. So spart das Pyrum-Verfahren im Vergleich zur Nutzung fossiler Rohstoffe 747 kg CO 2 -Äquivalent pro Tonne Altreifen ein; bezieht man die Nutzung der produzierten Abwärme mit ein, wie Pyrum es bereits umsetzt, werden sogar 965 kg CO 2 -Äq. pro Tonne Altreifen eingespart. Zum Vergleich: Der aktuelle Recyclingmix in Deutschland erreicht eine Einsparung von 561 kg CO 2 -Äq. pro Tonne Altreifen. Im Vergleich dazu schneidet Pyrum also bis zu 72 % besser ab. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Die enorme CO 2 -Ersparnis unserer Methode hat uns in diesem Ausmaß selbst überrascht. Die Ergebnisse des Life Cycle Assessments zeigen uns erneut, dass die Pyrolysetechnologie das führende Verfahren bei der Verwertung von Altreifen ist. Während andere Methoden beim Marktpotenzial stark begrenzt sind, stehen wir mit der Pyrolyse erst am Anfang und sehen hier größte Wachstumschancen.“ Der derzeitige Recyclingmix für Altreifen in Deutschland setzt sich aus der stofflichen Verwertung (Marktanteil 52 %) sowie dem Verbrennen von Altreifen in Zementwerken (42 %) und Ersatzbrennstoff (EBS)-Kraftwerken (6 %) zusammen. Bei der stofflichen Verwertung von Altreifen zur Herstellung von beispielsweise Spielplatzböden oder Sportplätzen aus Gummigranulat (Infill) werden zwar ebenfalls große CO 2 -Einsparungen von 778 kg CO 2 -Äq. pro Tonne Altreifen erreicht. Allerdings übertrifft das Pyrum-Pyrolyseverfahren inkl. der Nutzung der Abwärme die Einsparungen um 187 kg CO 2 -Äq. pro Tonne Altreifen. Zudem bescheinigen die Ergebnisse des Fraunhofer-Instituts der stofflichen Verwertung ein deutlich begrenztes Marktpotenzial – momentan kommt sie auf einen maximalen Marktanteil von 52 %, der kaum noch auszubauen ist. Hinzu kommt, dass die Pyrolyse die Materialien auch über mehrere Lebenszyklen im Kreislauf erhalten kann. Ersatzbrennstoff-Kraftwerke, die aktuell 6 % der Altreifen in Deutschland entsorgen, produzieren sogar 164 kg mehr CO 2 -Äq. pro Tonne Altreifen als Kraftwerke, die fossile Energieträger nutzen. Bei der Verbrennung von Altreifen in Zementwerken liegt die CO 2 -Ersparnis bei 395 kg CO 2 -Äq. pro Tonne Altreifen. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei energieautark, spart einen Großteil der üblicherweise bei der Entsorgung von Altreifen in einem Zementwerk anfallenden CO 2 -Emissionen ein und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recyceltes Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein vollkommen nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert.

