GMA Machinery kehrt mit Innovationen auf internationale Messen zurück, um seinen globalen Einfluss zu erweitern

Die weltweit erste Fachmesse für Kunststoff und Gummi wird im Oktober in Deutschland eröffnet. Die GMA, die wegen der COVID-19 seit zwei Jahren nicht mehr an der Messe teilgenommen hat, wird wieder an der internationalen Ausstellung teilnehmen. Es ist auch das siebte Mal, dass die GMA an der K-Messe teilnimmt. Sie wird drei Innovationen und Highlights mitbringen.

Hervorragende Verarbeitung

Die Verarbeitung von GMA-Strangpresswerkzeugen wird im eigenen Haus durchgeführt, um kundenspezifische Anforderungen zu erfüllen. HASTELLOY (C276) wird als "Teufelsstahl" bezeichnet, da die Verarbeitung schwierig ist und es leicht zu Schäden an Schneidegeräten und Maschinen kommen kann, was die Verarbeitungskosten erhöht, ganz zu schweigen von den hohen Präzisionsanforderungen, die ohne Verchromung erreicht werden können. Aufgrund seiner ausgezeichneten Korrosionsschutz-Eigenschaften ist er der beste Stahl für die Verarbeitung von Fluorkunststoffen wie ETFE, PVDF, PTFE usw., die in der Halbleiter-, Medizin- und Automobilindustrie breite Anwendung finden. Nach vielen Versuchen hat GMA einzigartige Bearbeitungsfähigkeiten für die Verarbeitung von HASTELLOY mit hoher Präzision entwickelt. Auf der K-Messe wird GMA die wunderschöne verarbeitete HASTELLOY-Oberfläche zeigen.

Verschiedene Ausführungen von Strangpresswerkzeugen

Für die Produktion werden neue modifizierte Polymere und recycelte Polymere verwendet. Hauptanwendung der Extrusionsdüse ist für Paket, einschließlich Blatt für Thermoformen für Lebensmittel-Box oder Getränk Becher, Film für Vakuum-Paket oder industrielle Nutzung oder Laminierung für Lebensmittel-Paket und Druck usw., für Lebensmittel-Paket-Anwendung, hohe Transparenz und gleichmäßige Dicke erforderlich sind, zeigt GMA Extrusionsdüse, die spezielles Design für die Herstellung von hochtransparenten Produkten ist, ist diese Düse mit optimierten Kanal und externe Deckle System zur Anpassung der Breite.

Vollständige Lösung für Extrusionslinien

GMA konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung von Extrusionsdüsen, bietet aber auch Peripheriegeräte für die Extrusion an, wie z. B. Siebwechsler, Zahnradpumpe und Zuführungsblock usw. für die K2022. GMA bereitet eine große dynamische Ausstellung vor, um allen Besuchern zu zeigen, wie diese Teile mit der Düse auf der Extrusionslinie zusammenarbeiten.

GMA Machinery, die aus der CNC-Bearbeitung (Computer Numerical Control) hervorgegangen ist, besteht seit 33 Jahren (1989).

Heutzutage kann GMA Machinery Dienstleistungen und Extrusionswerkzeuge liefern, auf die sich die Kunden verlassen können. Die Anwendungen reichen von Lebensmittel- und Getränkeverpackungen, Stoffen, Möbelleder, Transport- und Freizeitprodukten bis hin zu den besonderen Anforderungen der sehr anspruchsvollen optoelektronischen und medizinischen Industrie.

GMA Machinery ist in der Lage, CNC-Bearbeitung, Verchromung, Montage und Qualitätskontrolle, vom Entwurf bis zur Fertigstellung, fast alle in der Fabrik abgeschlossen, mit fast 95% selbst gemacht Formen und komplette Prüfeinrichtungen, um die Qualität zu gewährleisten, arbeiten mit GMA, um mehr Möglichkeiten zu schaffen.

Für weitere Informationen über GMA Machinery Enterprise Co. Ltd. finden Sie unter: https://www.youtube.com/watch?v=f4U5LQ0Qpdo

Medienkontakt Name der Firma: GMA machinery enterprise co.,Ltd Kontakt: Emma Liao E-Mail: gmasales3@gma.com.twWebsite: www.gmatw.com