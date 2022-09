Netflix: Ab wann wieder attraktiv?

Nach dem massiven Kurssturz der Netflix-Aktie zu Beginn dieses Jahres versucht sich das Papier im Bereich von 162,71 US-Dollar zu fangen. Ein erster Schritt in Richtung Boden konnte mit dem Kursanstieg aus Mitte Juli an 250,00 US-Dollar direkt an eine im April gerissene Kurslücke vollzogen werden. Seit einigen Wochen sucht Netflix aber nach einer Richtung, diese wurde in mehreren vorausgegangenen Besprechungen auf der Oberseite identifiziert. Ein nachhaltiger Anstieg über die Hochs aus der zweiten Jahreshälfte ist allerdings noch nicht gelungen, hier muss noch etwas Geduld aufgebracht werden.

Ausbruch abwarten

Unmittelbarer Aktionismus ist bei Netflix derzeit nicht erforderlich, erst oberhalb von 250,00 US-Dollar dürfte die im April gerissene Kurslücke sukzessive geschlossen werden und würde es erlauben, Zugewinne an 277,43 US-Dollar und darüber in den EMA 200 bei aktuell 307,20 US-Dollar zu vollziehen. Hierauf könnte über entsprechende Long-Positionen dann gesetzt werden. Geht es dagegen unter die markante Unterstützung der letzten Wochen von 214,40 US-Dollar abwärts, müssten sich Investoren auf Abschläge auf rund 190,00 US-Dollar einstellen. Aktuelle Kursmuster befeuern jedoch im Augenblick noch eine Aufwärtsvariante.