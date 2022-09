NETFLIX - Das sieht technisch interessant aus

Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 240,930 $ (Nasdaq)

Seit Mitte Mai dieses Jahres hat sich das Kursgeschehen oberhalb der langfristigen (schwarz gestrichelt dargestellten) Aufwärtstrendlinie, die im Mai bei ca. 155 USD im Markt lag und jetzt bei ca. 163 USD, stabilisieren können. Ich habe 2 mehrwöchige bullische Signale in Serie, die nun entscheidende Barriere liegt ganz offensichtlich bei 249,50 USD. Steigt der Aktienkurs auf Tagesschlusskursbasis überzeugend dynamisch darüber an, kann das ein Kaufsignal mit Projektionsziel 330 USD triggern. Nur wenige Aktien, die ich beobachte, haben derzeit bullische Signalparameter. Die Mehrzahl hängt entweder neutral in den Seilen oder zeigt bärische Bilder.

NETFLIX Chartupdate - Nachher Quartalszahlen

19.07.2022 - 20:08 Uhr

Bei derzeit ca. 155 USD liegt die langfristige Aufwärtstrendlinie als wichtige Unterstützung im Markt. Darunter bei 130 USD liegt eine wichtige horizontale Unterstützung. In diesem Bereich von 130-150 USD wird ein großer Bodenbildungsprozess wahrscheinlich.

Wichtig: Nach solch brachialen Abverkäufen, wie in den zurückliegenden Monaten bei Netflix gesehen, zieht sich eine Bodenbildung meistens sehr lange hin.

Merkt euch diesen Hinweis bitte wirklich. Wenn es mittelfristig zu solch starken Abwärtskorrekturen kommt, wie bei Netflix, Palantir, Paypal, Tilray, dann dauert die anschließende Bodenfindung lange. Sie zieht sich zeitlich hin. Das ist meistens keine schnelle Angelegenheit, kein großer V-Bottom. Man kann sich solche Charts also in Ruhe anschauen, es gibt absolut keinen Grund schnell in den betreffenden Basiswert hineinzustolpern.

