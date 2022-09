SIEMENS - Weitere Verkaufswelle droht

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 102,740 € (XETRA)

Die Siemens-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 157,96 USD vom 05. Januar 2022 in einer starken Abwärtsbewegung. Diese Bewegung führte die Aktie auf ein Tief bei 93,67 EUR.

Nach diesem Tief vom 05. Juli startete eine Erholung, die am Abwärtstrend seit dem Allzeithoch startete. Nach einer ersten Verkaufswelle im Anschluss daran, erholte sich der Wert zuletzt auch wieder. Allerdings scheiterte er erneut am Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Gestern durchbrach die Aktie einen kurzfristigen Aufwärtstrend. Heute notiert sie weiterhin unter diesem Trend.

Verkaufswelle schon gestartet

Mit dem erneuten Abpraller am Abwärtstrend seit dem Allzeithoch dürfte eine neue Verkaufswelle eingesetzt haben. Diese kann in den nächsten Tagen zu Abgaben in Richtung 93,67 EUR führen. Sollte es zum Bruch dieser Marke kommen, wären sogar weitere Abgaben in Richtung 85,74 EUR möglich.

Sollte die Aktie aber über das Hoch vom Montag bei 108,82 EUR ausbrechen, ergäbe sich eine erste Verbesserung des Chartbildes. In diesem Fall könnte sich die Aktie in Richtung 112,70 USD erholen und hätte zudem die Chance auf eine weitere Rally in Richtung 126,16 EUR, falls es zu einem Ausbruch über diese Marke käme.

Fazit: Die Siemens-Aktie ist vorerst weiter in Bärenhand.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)