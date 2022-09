VONOVIA - Showdown an der großen Unterstützung

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 24,140 € (XETRA)

Mit dem ersten Börsenkurs bei 15,24 EUR startete im Juli 2013 einen Aufwärtstrend, der die Vonovia-Aktie in der Spitze bis 58,76 EUR führte. Spätestens mit dem Bruch der Unterstützung bei 45,49 EUR wurde dieser Aufwärtstrend aber im Februar dieses Jahres beendet. Seither implodiert die Aktie förmlich und konnte erst im Juli auf Höhe des markanten Tiefs bei 26,84 EUR aus dem Jahr 2016 eine leichte Erholung starten.

Dieser Anstieg wurde ab Anfang August erneut gekontert und die Unterstützung bei 26,84 EUR diesmal unterschritten. Nach einem Rücklauf an die Marke wird die Vonovia-Aktie in der laufenden Woche weiter abverkauft und könnte in Kürze das Tief des Jahres 2016 bei 23,34 EUR ansteuern. An dieser Stelle dürfte es zu einer deutlicheren Zwischenerholung kommen.

Aufgrund der enormen Wucht des Abwärtstrends sollte man sich dennoch auf ein Unterschreiten dieser Marke gefasst machen. Dies dürfte zu einer Beschleunigung des Abwärtstrends und einem Kurseinbruch bis 18, 88 EUR führen. Am Zwischentief aus dem Jahr 2014 und auf Höhe der 200 %-Projektion der initialen Verkaufswelle der laufenden Baisse könnte jedoch eine Bodenbildung folgen.

Um sich aus dem Klammergriff der Bären zu befreien, müsste die Aktie von Vonovia dagegen zuerst den Bereich um 23,34 EUR verteidigen und zum Zweiten insbesondere über die Widerstände bei 28,00 und 29,58 EUR ausbrechen. In diesem Fall käme es zu einer Erholung in Richtung der 34,00-EUR-Marke.

Charttechnisches Fazit: Die Aktie von Vonovia stürzt auf den Support bei 23,34 EUR zu. Sollte dort ein Erholung ausbleiben, könnte es in den nächsten Wochen zu einer finalen Verkaufswelle bis 18,88 EUR kommen. Auf diesem Niveau wird der Wert für Investoren und Trader wieder mittelfristig interessant.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)