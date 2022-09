Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum AKW-Dilemma Habecks

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum AKW-Dilemma Habecks:

"Habeck hat sich für einen vermeintlichen Kompromiss entschieden, der aber das Schlechteste beider Optionen vereint: Mit der von ihm favorisierten Atomreserve auf Abruf nimmt er Kosten und Risiken verlängerter Reaktorlaufzeiten in Kauf, ohne davon einen Ertrag in Form von Extraenergie zum Ausgleich herrschender Engpässe zu haben. Falls Habeck so einen Notstand fahrlässig verschärft, droht auch ihm ein Blackout."/ra/DP/jha