Aktionäre von Intel erhalten Dividende

Der amerikanische Halbleiterkonzern Intel Corp. (ISIN: US4581401001, NASDAQ: INTC) zahlt am 1. Dezember 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,365 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre. Record date ist der 7. November 2022.

Somit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,46 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Börsenkurs von 29,24 US-Dollar (Stand: 15. September 2022) bei 4,99 Prozent. Seit dem Jahr 1992 wird eine Dividende an die Investoren ausbezahlt. Im Januar 2022 wurde die Dividende um 5 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Im zweiten Quartal (2. Juli) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz von Intel 15,3 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 19,6 Mrd. US-Dollar), wie bereits am 28. Juli berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 454 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 5,06 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2022 erwartet Intel einen Umsatz von 65-68 Mrd. US-Dollar sowie einen Gewinn je Aktie (GAAP) von 2,57 US-Dollar (non-GAAP: 2,30 US-Dollar), wie bei Vorlage der Quartalszahlen weiter berichtet wurde.

Das Unternehmen aus Santa Clara in Kalifornien ist 1968 gegründet worden. Die Aktie ist im Dow-Jones-Index notiert und liegt seit Jahresanfang 2022 an der Wall Street mit 43,22 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 120,06 Mrd. US-Dollar (Stand: 15. September 2022).

