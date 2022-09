Dax gibt nach - Porsche im Rampenlicht

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt einer Woche mit 13 Notenbank-Sitzungen halten sich Anleger mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurück.

Der Dax fiel zur Eröffnung am Montag um 0,4 Prozent auf 12.685 Punkte.

Ihr Hauptaugenmerk richten Anleger auf die Zinsentscheidung der US-Zentralbank am Mittwoch. Eine Anhebung um 0,75 Prozentpunkten gilt als sicher und selbst ein Plus von einem vollen Prozentpunkt wird nicht ausgeschlossen. "Es wird spannend sein zu sehen, ob und wie der Aktienmarkt einen solchen Schritt verkraftet", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Es könnte sich durchaus ein gewisser Gewöhnungseffekt gegenüber den geldpolitischen Straffungsmaßnahmen eingestellt haben und nach geschaffenen Fakten die Kurse wieder steigen."

Bei den Unternehmen rückte Volkswagen in den Mittelpunkt. Der Wolfsburger Autokonzern bietet im Rahmen des Börsengangs von Porsche Vorzugsaktien seiner Sportwagentochter zu je 76,50 bis 82,50 Euro an. Das entspricht einem Firmenwert von 70 bis 75 Milliarden Euro. Die Erstnotiz von Porsche am Aktienmarkt ist für den 29. September geplant. Ein Aktienhändler bezeichnete es als positiv, dass der Börsengang trotz der jüngsten Marktschwäche voraussichtlich durchgezogen werde. Die Papiere von VW und des Großaktionärs Porsche SE stiegen um jeweils etwa ein Prozent.

