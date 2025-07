Dax tiefer erwartet - US-Daten und -Banken im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten.

Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 0,4 Prozent schwächer bei 24.060,29 Punkten geschlossen. Die Anleger versuchten, den US-Inflationsbericht für Juni und uneinheitliche Bilanzen wichtiger US-Banken zu interpretieren. Auch andere europäische Börsen gingen schwächer aus dem Handel. Die Wall Street fand indes keine gemeinsame Richtung.

Auch am Mittwoch stehen die USA im Fokus der Anleger. Bei den Konjunkturdaten warten sie unter anderem auf den US-Index für die Erzeugerpreise (PPI) im Juni. Die von den Produzenten erhobenen Preise gelten als Vorläufer für die weitere Entwicklung der Inflation. Am Abend (20.00 Uhr MESZ) folgt der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed. Der im Fachjargon als "Beige Book" bekannte Report wirft ein Schlaglicht auf die wirtschaftliche Entwicklung in den zwölf regionalen Bezirken der Zentralbank.

Auf der Unternehmensseite berichten weitere wichtige US-Geldhäuser, wie ihr Geschäft im vergangenen Quartal verlaufen ist. Dazu gehören Bank of America, Goldman Sachs und Morgan Stanley.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 24.060,29

EuroStoxx50 5.354,17

EuroStoxx50-Future 5.372,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 44.023,29 -1,0%

Nasdaq

S&P 500 6.243,76 -0,4%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 39.850,67 +0,4%

Shanghai 3.500,62 -0,1%

Hang Seng 24.663,32 +0,3%

(Bericht von Zuzanna Szymanska, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)