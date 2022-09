Dax vor Fed-Sitzung zur Eröffnung höher erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Angesichts der weltweit anstehenden Notenbank-Sitzungen in dieser Woche treibt Anleger vor allem die Furcht vor steigenden Zinsen und deren Folgen auf die Wirtschaft um. Zum Wochenstart war nach anfänglichen Kursverlusten kurz vor Handelsschluss aber eine Gegenbewegung in Gang gekommen, die den deutschen Leitindex am Montag um 0,5 Prozent auf 12.803 Punkte gehievt hat.

"Der Aktienmarkt muss derzeit einen doppelt giftigen Cocktail verarbeiten", sagte Konstantin Oldenburger, Analyst beim Brokerhaus CMC Markets. "Während sich die Wirtschaft weiter abschwächt, müssen die Zentralbanken alles unternehmen, um die hartnäckige Inflation einzudämmen." Dabei eine Rezession zu verhindern, erscheine nahezu unmöglich. Im Fokus haben die Anleger im Tagesverlauf vor allem den Start der zweitägigen Zinssitzung der US-Notenbank. Börsianer rechnen mit einem weiteren großen Schritt von 0,75 Prozentpunkten. Mit Spannung werden zudem Hinweise auf das weitere Vorgehen der Fed erwartet.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

12.803,24

Dax-Future

12.910,00

EuroStoxx50

3.499,49

EuroStoxx50-Future

3.513,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

31.019,68 +0,6 Prozent

Nasdaq

11.535,02 +0,8 Prozent

S&P 500

3.899,89 +0,7 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

27.669,06 +0,4 Prozent

Shanghai

3.129,87 +0,5 Prozent

Hang Seng

18.812,22 +1,3 Prozent

