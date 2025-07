Dax steigt zu Handelsbeginn - Coba-Papiere deutlich fester

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist am Mittwoch mit einem Plus in den Handel gestartet.

Der deutsche Leitindex rückte um 0,4 Prozent auf 24.307 Zähler vor und näherte sich damit wieder seinem Anfang Juni erreichten Rekordstand von 24.479,420 Punkten. Die Hoffnung auf einen Handelsdeal zwischen der EU und den USA wirke sich positiv auf die Kursentwicklung aus, sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Damit wächst die Hoffnung, dass der wichtige Absatzmarkt USA weiterhin zu vernünftigen Konditionen beliefert werden kann."

Die EU-Kommission hatte zuletzt mitgeteilt, die EU und die USA hätten gute Fortschritte erzielt, um im Handelsstreit ein Grundsatzabkommen schaffen zu können. Mit einigen wichtigen Partnerländern hatte US-Präsident Donald Trump den Zollkonflikt in den vergangenen Tagen dagegen verschärft. Trump kündigte umfassende Zölle gegen enge Verbündete wie Japan und Südkorea sowie zwölf weitere Staaten an, vor allem aus Asien und Afrika. Auf alle Waren aus Japan und Südkorea soll ab dem 1. August ein Zoll von 25 Prozent erhoben werden.

Zu den größten Gewinnern zählten im Dax die Rüstungswerte. Rheinmetall legten 2,1 Prozent zu, im MDax gewannen Renk und Hensoldt 6,1 und drei Prozent. Die Commerzbank rückte im Dax ebenfalls deutlich vor. Die italienische Großbank UniCredit schwingt sich zum größten Commerzbank-Aktionär auf und erhöht damit im Ringen um das zweitgrößte börsennotierte Geldhaus Deutschlands den Druck. Die Aktien notierten 1,8 Prozent fester, die Papiere der Deutschen Bank gewannen 1,6 Prozent.

