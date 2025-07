Dax klettert zum Handelsstart auf Rekordhoch

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax arbeitet sich zum Handelsstart am Donnerstag weiter nach oben.

Der deutsche Leitindex rückte um bis zu 0,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 24.639,10 Zählern vor. Schon am Mittwoch war der Dax auf Rekordjagd gegangen. Die Anleger gingen wieder voll ins Risiko, sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. "Dass die USA weiterhin mit der Europäischen Union verhandeln, wertet die Börse als ein Zeichen der Stärke."

Die Europäische Union hofft im Handelsstreit mit den USA auf eine baldige Verständigung mit Präsident Donald Trump. Seit seinem Wiedereinzug ins Weiße Haus hat Trump fast alle Handelspartner mit Sonderzöllen überzogen. Teilweise wurden sie wieder ausgesetzt, um Zeit für Verhandlungen zu haben. Der US-Präsident sagte, Europa werde womöglich in den nächsten beiden Tagen informiert, wie viel die 27 EU-Staaten künftig für Exporte in die USA zahlen müssten. Er bezeichnete die Verhandlungen mittlerweile als konstruktiver.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten in den ersten Minuten Sartorius und Merck mit einem Plus von 2,6 beziehungsweise 2,4 Prozent. Auf der Verliererseite standen die Titel der Commerzbank, die 2,1 Prozent nachgaben. Sie waren nach der Anteilsaufstockung der UniCredit bei dem deutschen Finanzinstitut am Mittwoch bereits auf Berg- und Talfahrt gegangen. Die Regierung lehnte das "erneut unabgestimmte und unfreundliche Vorgehen der Unicredit" ab.

Im MDax konnten sich die Aktien von Gerresheimer nur schwer für eine Richtung entscheiden. Die Titel starteten bis zu 5,7 Prozent schwächer, drehten dann aber 1,2 Prozent ins Plus. Der ins Visier von Finanzinvestoren geratene Spezialverpackungshersteller hat im ersten Halbjahr dank eines Zukaufs zugelegt.

