Dow Inc. mit Verkaufssignal

Lange Zeit hatte Dow Inc. im Bereich der markanten Unterstützung um 52,00 US-Dollar um eine Stabilisierung gekämpft, letztendlich gelang es lediglich an 56,43 US-Dollar zuzulegen und anschließend in einen Verkaufsprozess abzugleiten. Den Tiefstand markierte das Papier in dieser Woche bei 45,37 US-Dollar, weitere Verluste sind nach Auswertung der letzten Analyse stark anzunehmen und können auf der Short-Seite entsprechend nachgehandelt werden.

Verkaufssignal aktiv

Unterhalb von 47,95 US-Dollar sollte die Dow-Aktie weiter zurückfallen, Abschläge auf 45,38 US-Dollar sind bereits erfolgt, darunter winkt bereits die Marke von glatt 40,00 US-Dollar als weiteres Ziel. Bis dahin könnte sich noch ein entsprechendes Short-Investment auszahlen. Große Hoffnungen auf eine Wiederkehr in bullisches Terrain wird dem Papier derzeit nicht eingeräumt, hierzu müsste schon mindestens ein Niveau von 56,40 US-Dollar zurückerobert werden. Erst in diesem Fall dürfte die im Juni gerissene Kurslücke um 60,58 US-Dollar angesteuert werden.