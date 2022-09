Dax am Fed-Tag niedriger erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Wenige Stunden vor der mit Spannung erwarteten US-Zinsentscheidung wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten.

Am Dienstag hatten ihn Konjunktursorgen ein Prozent ins Minus auf 12.670,83 Punkte gedrückt.

An der Börse gilt als sicher, dass die Notenbank Fed ihren Leitzins am Abend (MESZ) zum dritten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte anhebt. Einige Investoren halten sogar einen Schritt von einem vollen Prozentpunkt für möglich. "Selbst ein historischer Zinsschritt von einem vollen Prozentpunkt allein würde morgen wohl keinen Crash am Aktienmarkt auslösen", sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets. "Die so geschaffenen Fakten könnten sogar eine kleine Rally auslösen."

Für fast noch wichtiger als die Zinsentscheidung selbst halten Experten den geldpolitischen Ausblick der US-Notenbank. "Die Fed muss zumindest die Bedingungen klären, die erforderlich sind, um das Tempo der Zinserhöhungen auf 50 Basispunkte zu reduzieren", sagte Volkswirtin Blerina Uruci vom Vermögensverwalter T.Rowe Price.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

12.670,83

Dax-Future

12.648,00

EuroStoxx50

3.467,09

EuroStoxx50-Future

3.449,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

30.706,23 -1,0 Prozent

Nasdaq

11.425,05 -1,0 Prozent

S&P 500

3.855,93 -1,1 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

27.358,34 -1,2 Prozent

Shanghai

3.105,02 -0,6 Prozent

Hang Seng

18.496,95 -1,5 Prozent

