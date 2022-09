Dax-Anleger gehen am Fed-Tag in Deckung - Uniper brechen ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger ziehen sich vor der erwarteten dritten massiven Zinserhöhung der US-Notenbank zurück.

Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Mittwoch um 0,9 Prozent auf 12.553 Punkte nach. "Mit aller Macht soll die Inflation in die Knie gezwungen werden", sagte IG-Marktanalyst Christian Henke. Bislang halte sich der Erfolg der jüngsten Zinserhöhungen allerdings in Grenzen. "Weitere deutliche Zinsschritte sind zu erwarten, mit dem Ergebnis einer schwächelnden Wirtschaft." Verstärkt wurden die Rezessionssorgen der Anleger durch die Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, weitere Soldaten zur Verteidigung russischer Gebiete zu mobilisieren.

Ins Rampenlicht rückte der angeschlagene Energiekonzern Uniper, dessen Aktien um rund 20 Prozent einbrachen, nachdem sich der Bund auf eine Verstaatlichung des Gasimporteurs verständigt hat. Der Bund hatte bereits im Juli ein Rettungspaket geschnürt, das aber nun nicht mehr ausreiche.

