CHERRY - Sind die Bären endlich fertig?

CHERRY AG O.N. - WKN: A3CRRN - ISIN: DE000A3CRRN9 - Kurs: 5,290 € (XETRA)

Der Kursrutsch der letzten Wochen kam wenig überraschend, in der letzten Analyse (CHERRY - Tanz auf der Rasierklinge) wurde bei einem Kursstand von 7,44 EUR genau rechtzeitig auf die bevorstehende Abwertung hingewiesen. Mit dem neuen Allzeittief bei 5,04 EUR am Freitag wurde das genannte Abwärtsziel bei 4,80 - 5,00 EUR so gut wie erreicht.

Weitere Tiefs wären ideal

Um den laufenden Abwärtsimpuls abzuschließen wären weitere Abgaben in Richtung der potenziellen Unterkante des langfristigen Abwärtstrends bei 4,10 - 4,50 EUR (je nach Zeitpunkt des Kontakts) optimal. Eine solche finale Abwärtswelle könnte relativ bald oder nach einer mehrwöchigen Erholungssequenz erfolgen.

Zeigen sich jetzt sofort wieder starke Käufer und ziehen die Aktie wieder über das alte Tief bei 6,71 EUR zurück, wäre das bärische Szenario zunächst auf Eis gelegt. Neue Kaufsignale entstehen aber erst bei einer nachhaltigen Rückkehr über 7,50 EUR. Dann kommen größere Trendwendeszenarien ins Gespräch.

Fazit: Der übergeordnete Abwärtstrend könnte in Kürze enden, ideal wären noch neue Tiefs und dann eine kürzere oder längere Stabilisierungsbewegung. Von charttechnischen Kaufsignalen ist das Papier jedoch noch weit entfernt, interessant wäre die Aktie ab jetzt bzw. nach neuen Tiefs bei 4,10 - 4,50 EUR lediglich für sehr spekulative, antizyklische Trades.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)