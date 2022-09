Kaufen im Crash: Diese Aktie ist jetzt interessant

An den Aktienmärkten geht es mal wieder steil bergab. Die kräftige Erholung seit Mitte Juni hat sich als kurze Zwischenerholung herausgestellt, die sich schnell wieder in Luft aufgelöst hat. Inzwischen sind DAX, Dow Jones und Co. auf bestem Weg, neue Jahrestiefststände zu markieren.

Angesichts der Flut aus roten Zahlen kann man schon ins Grübeln kommen und sich fragen, ob es vielleicht an der Zeit ist, auszusteigen und alle Aktien zu verkaufen. Die Vergangenheit zeigt aber ganz deutlich, dass es keine gute Idee ist, Aktien zu verkaufen, wenn die Stimmung an den Märkten schlecht ist.

Ist man in den nächsten Jahren nicht auf das Geld angewiesen, ist es die bessere Idee, die niedrigen Kurse für günstige Käufe zu nutzen. Denn wenn die Pessimisten an der Börse die Oberhand gewinnen, ist es meist nicht schwierig, Aktien zu finden, die zu Unrecht abgestraft wurden und jetzt besonders günstig zu haben sind. Ein heißer Kandidat ist für mich die Aktie der Münchener Rückversicherung (WKN: 843002).

Die Münchener Rück-Aktie lässt den Markt hinter sich

Genau genommen wurde die Aktie der Münchener Rück gar nicht abgestraft. Seit Jahresbeginn ist der Kurs um etwa 5 % auf 250 Euro gefallen (Stand 23.09.2022, relevant für alle Kurse). Dagegen hat der DAX40 inzwischen schon mehr 20 % verloren. Eigentlich hat sich die Münchener Rück also sehr viel besser entwickelt als der breite Markt.

Trotzdem halte ich die Aktie aus gleich mehreren Gründen für sehr attraktiv. Einer der Gründe sind beispielsweise die steigenden Zinsen. Denn für die Münchener Rück sind steigende Zinsen eine hervorragende Nachricht. Der Konzern hat nach letztem Stand mehr als 220 Mrd. Euro an Kapitalanlagen, die seit Jahren nur eine magere Rendite von wenigen Prozent abwerfen. Steigende Zinsen haben deshalb das Potenzial, den Gewinn in den kommenden Jahren kräftig zu steigern.

Aber nicht nur die steigenden Zinsen werden den Gewinn je Aktie ankurbeln. Gleichzeitig steigen auch die Preise für Rückversicherungen. In den vergangenen Jahren ist viel Geld auf der Suche nach Rendite in den Rückversicherungsmarkt geströmt. Das hat die Preise auf ein Niveau gedrückt, das für die Münchener Rück nicht mit den Risiken im Einklang stand. Deshalb stagnierte das Geschäftsvolumen seit Jahren. Mit den steigenden Preisen wird das Geschäftsvolumen jetzt aber wieder hochgefahren.

Jetzt kommt das Gewinnwachstum zurück

Die Münchener Rück hat in diesen Zeiten niedriger Preise eine enorme Disziplin bewiesen und sinkende Gewinne in Kauf genommen. Stattdessen wurde das überschüssige Kapital an die Aktionäre ausgezahlt. Seit Jahren kauft die Münchener Rück regelmäßig eigene Aktien zurück. In den letzten zehn Jahren sind so schon knapp ein Viertel der Aktien vom Markt verschwunden. Gleichzeitig wurde auch die Dividende regelmäßig angehoben. Inzwischen bekommt man ganze 11 Euro je Aktie, was einer Rendite von mehr als 4 % entspricht.

Auch wenn die Aktie zwar zu den besseren Performern des laufenden Jahres gehört, ist sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur 12 nicht sehr hoch bewertet. Die Kombination aus diesen Faktoren macht die Aktie für mich zu einer Top-Investition für die nächsten Jahre.

