KWS Saat will eine unveränderte Dividende ausschütten

Die KWS Saat SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007074007) will eine Dividende von 0,80 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021/2022 an die Aktionäre ausschütten, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr (0,80 Euro) bleibt die Dividende damit unverändert. Damit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 56,30 Euro bei 1,42 Prozent.

Die Hauptversammlung findet am 6. Dezember 2022 statt. Die Ausschüttungsquote beträgt 24,5 Prozent (Vorjahr: 23,9 Prozent). Das Ziel für die Ausschüttungsquote liegt zwischen 20 und 25 Prozent des Jahresüberschusses.

Die KWS Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2021/2022 (30. Juni 2022) einen Umsatzanstieg von 17,5 Prozent auf 1,54 Mrd. Euro, wie am Dienstag weiter berichtet wurde. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 13,2 Prozent auf 155,1 Mio. Euro (Vorjahr: 137 Mio. Euro). Es ergab sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 107,8 Mio. Euro (Vorjahr: 110,6 Mio. Euro) sowie ein Ergebnis je Aktie von 3,27 Euro (Vorjahr: 3,35 Euro).

Werbung

Für das Geschäftsjahr 2022/2023 erwartet der Vorstand für die KWS Gruppe ein Umsatzwachstum von 7 bis 9 Prozent (auf vergleichbarer Basis, ohne Währungs- und Portfolioeffekte) sowie eine EBIT-Marge zwischen 10 und 11 Prozent.

Die KWS Saat SE & Co. KGaA mit Sitz in Einbeck, Niedersachsen, ist die Muttergesellschaft in der KWS Gruppe. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps-, Sonnenblumen- und Gemüsesaatgut. Es werden mehr als 5.000 Mitarbeiter in 70 Ländern beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de