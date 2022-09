EQS-News: Die MBH Corporation PLC erzielt kräftiges Umsatzwachstum von 47 % im ersten Geschäftshalbjahr 2022

EQS-News: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Die MBH Corporation PLC erzielt kräftiges Umsatzwachstum von 47 % im ersten Geschäftshalbjahr 2022



30.09.2022 / 08:18 CET/CEST

Hohe Nachfrage nach Dienstleistungen beflügelt Umsätze im ersten Halbjahr 2022

Umsatzwachstum von 47 % auf 73,1 Mio. GBP gegenüber dem ersten Halbjahr 2021

Steigerung des Bruttogewinns um 34 % auf 15,7 Mio. GBP gegenüber dem ersten Halbjahr 2021

Die MBH Corporation umfasst jetzt 28 Unternehmen in 8 verschiedenen Geschäftssegmenten London, 30. September 2022 (OTCQX:MBHCF)(FRA:M8H) Der Vorstand der MBH Corporation PLC („MBH“), einer diversifizierten Beteiligungsgesellschaft, präsentiert das Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2022, das den anhaltenden Erfolg der Wachstums- und Diversifizierungsstrategie der Unternehmensgruppe unterstreicht. Im ersten Geschäftshalbjahr erzielte die Gruppe ein Umsatzwachstum von 47 % auf 73,1 Mio. GBP (1. Halbjahr 2021: 49,6 Mio. GBP) und einen Gewinn nach Steuern von 0,9 Mio. GBP. In den Finanzzahlen sind die Ergebnisse der beiden im 1. Halbjahr 2022 erworbenen Unternehmen BEP Engineering und Vista Care enthalten. Callum Laing, Vorstandsvorsitzender der MBH Corporation PLC: „Wir sind erfreut, diesen guten Halbjahresbericht und ein solides Umsatzwachstum präsentieren zu können. Wir haben ein spannendes Jahr 2022 erwartet, und ich möchte hervorheben, dass trotz der aktuell schwierigen Weltwirtschaftslage die Nachfrage nach Dienstleistungen im ersten Halbjahr hoch war, was unser Umsatzwachstum beflügelte. Dies ist Beweis für die Leistungsfähigkeit der Gruppe bei der Erzielung von Umsätzen und Gewinnen, welche auf dem Engagement jedes einzelnen Unternehmens der Gruppe beruht, seinen Kunden stets einen hervorragenden Service, seinem Team einen ausgezeichneten Arbeitsplatz und unseren Aktionären die bestmögliche Rendite zu bieten.“ Solide Finanzposition Die Bilanz der Gruppe ist angesichts einer Nettovermögensposition von 69,4 Mio. GBP zum 30. Juni 2022 weiterhin solide. Im Vergleich dazu betrug die Nettovermögensposition zum 31. Dezember 2021 62,8 Mio. GBP. Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich im ersten Halbjahr 2022 auf 3,7 Mio. GBP. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien zum 30. Juni 2022 betrug 114.416.250. Callum Laing ergänzte: „Wir sind optimistisch, dass die Geschäftsentwicklung unserer Unternehmen wieder an Fahrt aufgenommen hat, und trotz der anhaltenden Herausforderungen, die sich aus verschiedenen globalen Ausgangsbedingungen ergeben, sind unsere Unternehmen gut gerüstet, um weiterhin zuverlässig Dienstleistungen für ihre Kunden zu erbringen. Ich glaube, dass die meisten unserer Unternehmen in diesem Jahr erstmals wieder das Leistungsniveau von vor der Covid-Krise erreichen werden. Dies versetzt uns in die Lage, das Potenzial unserer wachsenden Unternehmensgruppe unter Beweis zu stellen.“ Der vollständige Halbjahresbericht 2022 ist auf der Webseite der Gruppe unter www.mbhcorporation.com/financial-half-year-report-2022 abrufbar.



IR- und Pressekontakt:

MBH Corporation plc

Nicholas Ferguson

pr@financialmedia.group

+65 9452 0613 Über MBH Corporation PLC Die MBH Corporation PLC ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse sowie der US-amerikanischen Börse OTCQX® notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation PLC in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. mbhcorporation.com

