SPLUNK - Aktie im Abwärtsstrudel gefangen

Die Splunk-Aktie startete im Juni 2012 nach einem Tief bei 25,15 USD zu einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie bis 02. September 2020 auf das aktuelle Allzeithoch bei 225,89 USD.

Im Mai 2022 setzte die Aktie des Cloudspezialisten beinahe auf der Unterstützung bei 83,69 USD auf. Von dort aus erholte sich der Wert zwar auf 116,84 USD. Aber seit diesem Hoch vom 10. August wird die Aktie wieder stark verkauft. Inzwischen kam es sogar zum Bruch der Unterstützung bei 83,69 USD. Gestern notierte der Wert im Tief bei 76,43 USD.

Verkaufswelle noch lange nicht vorbei

Mit dem Rückfall unter 83,69 USD ergab sich in der Splunk-Aktie ein mittelfristiges Verkaufssignal. Zunächst könnte die Aktie in Richtung 69,61-65,75 USD abfallen. Dort könnte zwar eine Erholung in Richtung 83,69 USD starten, aber anschließend droht ein Test des Aufwärtstrends seit Juni 2012. Dieser Trend liegt aktuell bei 40,65 USD.

Eine Rückkehr über 83,69 USD würde der Aktie die Chance zu einer größeren Erholung in Richtung 100 USD bieten. Eine Trendwende ergäbe sich damit aber wohl nicht.

Fazit: Das Chartbild der Splunk-Aktie macht einen klar bärischen Eindruck. Es gab erst neue Verkaufssignale, die auf eine weitere Abwärtsbewegung hindeuten.

