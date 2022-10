ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für H&M auf 110 Kronen - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M von 120 auf 110 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für Einzelhändler sei nun eine solide Bilanz gefragt, um den wirtschaftlichen Abschwung durchzustehen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für H&M schraubte er seine Gewinnprognose der kommenden Jahre nach unten. Den Konkurrenten Inditex sieht er besser aufgestellt./jcf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2022 / 17:35 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2022 / 00:45 / EDT

