APA ots news: "Meine Unfallvorsorge": Allianz Österreich startet mit neuer Unfallversicherung

4.10.2022 * Neue Services: Von erweiterten Deckungen für Sport- und Berufspakete über Telemedizin bis hin zu "Helm-Bonus" bei Kindern als Präventionsmaßnahme * "Mein Leistungsplus": Verdoppelung der Versicherungsleistungen bei Invalidität * Comfort, Extra oder Max: Je nach Bedarf drei Pakete zur Auswahl Die Allianz Österreich hat in den letzten Jahren die Personenversicherung noch stärker in den Fokus gerückt. Mit der neuen Unfallversicherung "Meine Unfallvorsorge" wurde die Palette an modernen Versicherungslösungen nun um ein Produkt reicher. "Neben höheren Deckungssummen als möglichen Zusatzbaustein bietet unsere neue Unfallversicherung mit telemedizinischen Services, Sport- oder Berufspaketen oder etwa einem Helm-Bonus für Kinder auch zahlreiche neue Leistungen. Wir haben damit eine Rundum-Lösung für Generationen geschnürt, die Jung und Alt noch besser absichert", so Christoph Marek, Leiter Versicherungstechnik der Allianz Österreich zur neuen Unfallversicherung. Zur Auswahl stehen drei Pakete, die je nach Bedarf der Kund:innen unterschiedliche Risiken abdecken: vom preislich attraktiven Einsteigerpaket "Comfort" über "Extra" bis hin zu einer "Max"-Variante. Zwtl.: Mein Leistungsplus Die neue Unfallversicherung bietet mit dem Baustein "Mein Leistungsplus" die Möglichkeit, die Deckungssummen zu verbessern. Ab 50 Prozent dauernder Invalidität wird die Leistung um 50 Prozentpunkte erhöht. Zusätzlich werden die Versicherungsleistungen, zum Beispiel bei Spitalgeld, ambulanter und stationärer Heilbehandlung oder Kosten für Begleitpersonen, verdoppelt. Fix integriert ist mit der "Auslands-Assistance" auch eine Absicherung bei Krankheit und Unfall außer Landes. Zwtl.: Speziell für Kinder und Neugeborene Die Unfallgefahren werden teils unterschätzt: Nur 10 Prozent der Eltern haben Angst vor Kinderunfällen im eigenen Zuhause oder in der Freizeit, obwohl jährlich davon rund 100.000 in Österreich geschehen. Mit dem "Helm-Bonus" beispielsweise erhöht die Allianz nicht nur die Versicherungsleistung, sondern setzt auch präventiv an. So wird etwa bei Ski- oder Radunfällen die Versicherungsleistung (bei dauernder Invalidität) bei Kindern bis zum 18. Lebensjahr automatisch um 25 Prozent angehoben, wenn das Kind bzw. die oder der Jugendliche zum Unfallzeitpunkt einen Helm getragen hat. Mit dem Neugeborenen-Bonus ist der Nachwuchs zudem 12 Monate lang prämienfrei mitversichert. Zwtl.: Mein Digital-Doc: Medizinische Hilfe einfach, schnell und digital Über telemedizinische Services wird medizinische Hilfe rund um die Uhr leicht zugänglich gemacht - ob von zuhause aus oder unterwegs via Smartphone. So klärt der auf Artificial Intelligence basierende "Symptom Checker" Krankheitssymptome ab und informiert über die Dringlichkeit einer Arztkonsultation, "Doctor Chat" bietet eine medizinische Sofortberatung via Chat und "Medical Hotline" ermöglicht eine persönliche Beratung per Telefon.