EQS-News: JadeHawk Capital S.à r.l. mit signifikantem Umsatz- und Gewinnwachstum im 1. Halbjahr 2022/2023

JadeHawk Capital S.à r.l. mit signifikantem Umsatz- und Gewinnwachstum im 1. Halbjahr 2022/2023



04.10.2022 / 09:00 CET/CEST

Howald (Luxemburg), 04.10.2022 – Die JadeHawk Capital S.à r.l., ein spezialisierter Finanzinvestor für Beteiligungen an unterbewerteten geschlossenen Immobilienfonds über den Zweitmarkt, konnte im 1. Halbjahr 2022/2023 (Stichtag: 31.08.2022) ein signifikantes Umsatz- und Gewinnwachstum erzielen. Die Verkaufserlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr um 366 % auf 8,8 Mio. Euro. 58 % dieser Erlöse stammen aus dem Weiterverkauf von Fondseinheiten, während 42 % durch den Verkauf von Fondsobjekten und anschließende Ausschüttungen generiert wurden. Ebenfalls positiv beigetragen haben reguläre Ausschüttungen aus Mieteinnahmen in Höhe von 1,2 Mio. Euro. Der Halbjahresüberschuss erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 222 % auf 4,7 Mio. Euro.



Auf Basis der positiven Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr erwartet das Unternehmen auch für das Gesamt-Geschäftsjahr 2022/2023 eine deutliche Steigerung der Verkaufserlöse und des Jahresüberschusses gegenüber dem Vorjahr.



Zum weiteren Wachstum wird auch der Emissionserlös der im August 2022 begebenen, besicherten 7 % Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A3KWK17; ausstehendes Volumen zum 31.08.2022: 7,6 Mio. Euro) beitragen. Die Mittel dienen dazu, ein großes Portfolio von Beteiligungen zu refinanzieren, die 2021 eingegangen wurden, sowie weitere Assets aufzubauen, indem bestehende Beteiligungen erhöht und neue, bereits identifizierte Beteiligungen erworben werden sollen. Interessierte Privatanleger und Investoren in Deutschland und Luxemburg können die besicherte Anleihe weiterhin direkt über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations zeichnen. Dort steht auch der Halbjahresabschluss 2022/2023 zum Download zur Verfügung.



Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot.



Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.



Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations einsehbar sind.



Investorenkontakt:

Jan Düdden

JadeHawk Capital S.à r.l.

+352 47 68 47 904

info@jadehawk.eu



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

frank.ostermair@better-orange.de

linh.chung@better-orange.de