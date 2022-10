EQS-News: SHOP APOTHEKE EUROPE präsentiert NET-ZERO-Strategie 2040 auf dem diesjährigen Retail Media Summit.

EQS-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

SHOP APOTHEKE EUROPE präsentiert NET-ZERO-Strategie 2040 auf dem diesjährigen Retail Media Summit. Sevenum, 04. Oktober 2022. Der vierte Retail Media Summit von SHOP APOTHEKE EUROPE fand vergangenen Donnerstag erstmals hybrid in Düsseldorf statt. Im Rahmen des Branchentreffs der Pharma-Hersteller wurde die NET-ZERO-Nachhaltigkeitsstrategie offiziell durch Anna Tönneßen, Associate Director, Sustainable Development, vorgestellt. Seit Herbst 2020 ist das Unternehmen bereits klimaneutral durch Emissionsausgleich in Scope 1 und 2 sowie in den Bereichen Logistik, Verpackung, Anfahrt von MitarbeiterInnen, Marketing und IT. Jetzt geht SHOP APOTHEKE EUROPE den nächsten Schritt und verpflichtet sich öffentlich, Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – sprich inklusive der Produktemissionen bis 2040 – auf Netto Null zu bringen. Demensprechend legt das Unternehmen ein Mindestziel für die CO2-Reduzierung innerhalb eines Zeitrahmens sowie der schrittweisen Weiterentwicklung von Klimaschutzprojekten, die CO2 wieder aus der Atmosphäre ziehen und langfristig binden, fest. CEO Stefan Feltens begründet diesen Schritt: „Als führende Online-Apotheke in Europa ist es unsere Mission, alle Menschen dabei zu unterstützen, ein so gesundes Leben wie nur möglich zu führen. Das ist natürlich nur auf einem ebenso gesunden Planeten möglich. Wir möchten ganzheitlich und transparent aufzeigen, wie wir uns mit diesem so wichtigen Thema auseinandersetzen und welche Handlungen dieser Zuschreibung folgen müssen.“ Rückblickend auf die bereits erreichten Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN-Agenda 2030 – wie die Umstellung der Logistikstandorte auf 100% erneuerbare Energien – zeigt sich, dass SHOP APOTHEKE EUROPE die eigens gesetzten Ziele für 2025 voraussichtlich bereits in diesem Jahr erreicht. Aktuell zeigen sich 80% Reduzierung direkter sowie indirekter Emissionen des Unternehmens (Scope 1 und 2) im Vergleich zu 2020. Während erste Reduktionsinitiativen in Scope 3, wie beispielsweise emissionsfreie Lieferoptionen, bereits gestartet wurden, liegt der Fokus zukünftig ebenso stark in der vorgelagerten Lieferkette und auf der Ausweitung der CO2-Reduktion bei Zulieferern. Wie das auf Produktebene aussehen könnte, führte Anna Tönneßen in ihrer Präsentation weiter aus. Hierbei stellte sie ein unternehmensübergreifendes Pilot-Projekt mit einem der größten Zulieferer sowie dem Anbieter einer automatisierten Carbon-Software vor. Dabei geht es um die Messung, Überwachung und Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks; in einem sogenannten Life-Cycle-Assessment werden exemplarisch die Emissionen eines OTC-Produktes entlang der gesamten Produktionskette inklusive Gebrauch, Entsorgung und After Life berechnet. Anna Tönneßen ergänzt: „Es ist großartig, die Dekarbonisierung über Unternehmens- und Industriegrenzen hinweg voranzutreiben. Nur wenn wir es schaffen, Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren, können wir unser ambitioniertes Net-Zero-Ziel erreichen. Wir sind zuversichtlich, unser wirtschaftliches Wachstum von CO2 Emissionen zu entkoppeln.“ ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv. Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Lille, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen 8,6 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE. Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX.

