SERVICENOW - Shortchancen in Kürze?

Die Aktie von ServiceNow bildete nach der langen und steilen Rally ab Februar 2016 eine SKS-Topformation aus. Diese vollendete die Aktie im April 2022 mit dem Fall unter die Nackenlinie.

Nach einem ersten Tief bei 406,47 USD schwenkte die Aktie im Mai in eine volatile Seitwärtsbewegung ein. In der vorletzten Woche fiel der Wert aus dieser Seitwärtsbewegung nach unten raus. Damit kam es zu einem Fortsetzungssignal für die Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch. Seit einem Tief bei 367,71 USD aus der letzten Woche läuft ein Pullback an die Seitwärtsbewegung.

Neue Verkaufswelle könnte bald einsetzen

Die aktuelle Aufwärtsbewegung seit dem Tief aus der letzten Woche könnte im Bereich um 406,47 USD wieder zu Ende gehen. Anschließend wäre eine weitere Verkaufswelle in Richtung der großen Ziele bei 324,74 USD und sogar 249,07 USD möglich. Dieser laufende Pullback kann allerdings auch überschießen, falls sich die Märkte etwas stärker erholen sollte. Für diesen Fall sollte man eine Erholung gen 436 USD einkalkulieren.

Sollte die Aktie über 436 USD ansteigen, steigt die Gefahr, dass der Ausbruch aus der vorletzten Woche ein bärisches Fehlsignal war, deutlich an. Aber erst mit einem stabilen Ausbruch über 510,73 USD ergäbe sich ein Kaufsignal, das auf eine Rally gen Allzeithoch bei 707,60 USD hindeuten würde.

Fazit: Die aktuelle Erholung sollte die Bären nicht erschrecken. Denn sie ist vermutlich bald vorbei. Anschließend winken größere Kursgewinne auf der Shortseite.

