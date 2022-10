Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zum EU-Beschluss zu Ladekabeln

K0BLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zum EU-Beschluss zu Ladekabeln:

"Mit dem Kabelsalat ist bald Schluss. Spätestens ab 2024 kommt endlich das einheitliche Aufladegerät. Der Schritt ist längst überfällig. Und trotzdem stellt sich die Frage, warum es noch so lange dauert, bis die Standardisierung zur Pflicht wird. Für Laptops tritt die Regelung sogar noch später in Kraft als für die anderen Produkte. Die Kritik richtet sich an die Mitgliedstaaten. Es war die Runde der 27 Partner, die auf die lange Übergangszeit gepocht hatte, was wiederum nahelegt, dass die Lobbyisten der Branche - oder eher jene eines einzelnen US-Konzerns - ganze Arbeit geleistet haben."/ra/DP/he