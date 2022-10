EQS-News: Greencells: substanzielle Wertsteigerung der Entwicklungspipeline und dynamisches Wachstum des EPC- und O&M-Geschäfts

EQS-News: Greencells GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Greencells: substanzielle Wertsteigerung der Entwicklungspipeline und dynamisches Wachstum des EPC- und O&M-Geschäfts



06.10.2022 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Greencells: substanzielle Wertsteigerung der Entwicklungspipeline und dynamisches Wachstum des EPC- und O&M-Geschäfts



Saarbrücken, 6. Oktober 2022 – Die Greencells GmbH, ein weltweit tätiger EPC- und O&M-Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke, erwartet für die kommenden Jahre ein deutliches, profitables Wachstum. Die Grundlage hierfür bildet das integrierte Geschäftsmodell der Gesamtgruppe im Zusammenspiel mit der Schwestergesellschaft Greencells Group Holdings Ltd., die weltweit als Solar-Projektentwickler tätig ist. Da ein Großteil der Projekte aus der stark wachsenden Entwicklungspipeline der Schwestergesellschaft in gesicherte EPC- und O&M-Aufträge für die Greencells GmbH mündet, wird sich die bestehende Vollauslastung in diesen Bereichen in den kommenden Jahren nahezu vollständig auf Basis der gruppeninternen Nachfrage fortsetzen.



Nachdem die Greencells GmbH bereits Ende Juni 2022 sehr positive Konzernzahlen 2021 mit einem Umsatzwachstum von 71 % auf 110,5 Mio. Euro und einer mehr als Verdreifachung des EBITDA auf 8,2 Mio. Euro vermeldete, kann nun auch die Schwestergesellschaft Greencells Group Holdings Ltd. über ein erfreuliches Geschäftsjahr 2021 berichten. Im Rahmen des testierten Jahresabschlusses 2021 weist die Greencells Group Holdings Ltd. zum 31. Dezember 2021 ein deutlich erhöhtes Eigenkapital von 50,4 Mio. Euro aus, nachdem der Vorjahreswert zum 31. Dezember 2020 noch bei 0,5 Mio. Euro lag. Dieser signifikante Zuwachs ergibt sich im Wesentlichen aus der erstmaligen Bilanzierung der Entwicklungsprojekte zum beizulegenden Zeitwert nach IFRS 13 und spiegelt eindrucksvoll die Substanz der Entwicklungspipeline auf Basis der aktuellen Marktnachfrage wider. Sie profitiert von den deutlichen Fortschritten der Greencells-Entwicklungsprojekte im Speziellen und der weiterhin hohen Wirtschaftlichkeit von Solarprojekten im Allgemeinen.



Der Wert der Entwicklungsprojekte wird in den kommenden beiden Jahren planmäßig mit Baureife realisiert, wobei schon in den kommenden Monaten erste Verkäufe von durch den Green Bond finanzierten Großprojekten anstehen. Aufgrund der seit Jahresbeginn 2022 noch attraktiveren Marktbedingungen im Solarbereich und des planmäßigen Fortschritts der Projekte rechnet das Unternehmen mit einer weiteren Wertsteigerung bis zum eigentlichen Abverkauf. Diese positive Entwicklung demonstriert die erfolgreiche Mittelverwendung aus der Unternehmensanleihe der Greencells GmbH. Weitere attraktive Projektopportunitäten wurden bereits im Rahmen der Entwicklungstätigkeit der Greencells Group Holdings Ltd. identifiziert und geprüft. Diese werden nun planmäßig durch die Allokation weiterer Mittel aus dem Green Bond realisiert und sorgen somit für den zusätzlichen Ausbau der bestehenden Entwicklungspipeline.



„Das Geschäftsmodell der Greencells-Gesamtgruppe erweist sich auch in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld einmal mehr als robust und nachhaltig erfolgreich. Auf Grundlage der deutlich wachsenden Entwicklungspipeline unserer Schwestergesellschaft erwarten wir in den kommenden Jahren eine stark zunehmende gruppeninterne EPC- und O&M-Auslastung. Allein die bereits gesicherten Entwicklungsprojekte werden uns voraussichtlich schon bis Ende 2022 unabhängig vom EPC-Geschäft mit Dritten machen“, erklärt Andreas Hoffmann, CEO der Greencells GmbH. „Gleichzeitig sind wir sehr stolz darauf, mit unserer umfassenden Expertise und unserer starken Marktposition einen Beitrag zur Energiewende und Energiesicherheit in Europa leisten zu können. So werden beispielsweise allein die im Geschäftsjahr 2021 im EPC-Bereich von uns in Betrieb gebrachten Solaranlagen über ihre Mindestlaufzeit von 20 Jahren mehr als 8,3 Mio. Tonnen CO 2 einsparen. Dieser Wert ist sogar noch höher, wenn man die prognostizierte Volllaufzeit moderner Solarparks von bis zu 30 Jahren berücksichtigt.“



Über die Greencells-Gruppe:

Die Greencells-Gruppe ist ein globaler Projektentwickler und Anbieter von EPC- und O&M-Dienstleistungen für Solargroßkraftwerke. Mit einer Erfolgsbilanz von über 2,5 GWp installierter Kapazität ist das Unternehmen ein erfahrener Partner für die optimale Planung, Finanzierung, Umsetzung und den Betrieb von Solarparks. Die Unternehmen der Greencells-Gruppe beschäftigen rund 100 Mitarbeiter sowie mehrere hundert Facharbeiter auf ihren aktiven Baustellen. Als einer der größten europäischen Anbieter von Solarkraftwerken war die Greencells-Gruppe bereits erfolgreich an der Errichtung oder Planung von mehr als 135 Photovoltaikanlagen in über 25 Ländern beteiligt.



Greencells-Kontakt:

Alexandra Roger-Machart | Head of Communications and PR

ir@greencells.com | Mobil: +49 172 397 0957



Greencells GmbH

Bahnhofstr. 28

66111 Saarbrücken

Deutschland

www.greencells.com



Finanzpresse-Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

frank.ostermair@better-orange.de | Telefon: +49 89 88 96906 25



Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48

81241 München

Deutschland

www.better-orange.de