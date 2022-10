Trading-Chance Procter & Gamble: Wir wechseln erneut die Seiten!

Werbung

Mitte Juni waren wir bei Procter & Gamble Long gegangen, hatten dann am 14. Juli mit gutem Gewinn auf Short gedreht. Auch diese Position lief tadellos … aber jetzt würden wir erneut die Seiten wechseln, denn die Aktie hat eine langfristige Aufwärtstrendlinie erreicht und zunächst gehalten: Eine Trading-Chance Long.

Am gestrigen Mittwochabend lag der Short-Trade auf den US-Konsumgüter-Riesen Procter & Gamble (das war die WKN TT8XM3) gut 40 Prozent im Gewinn. Gut genug, um sich einen erneuten Switch zu überlegen. Aber kann man einen Long-Trade bei einer Konsumgüter-Aktie in diesem Umfeld überhaupt erwägen?

Hier dürfte jetzt einiges an negativen Nachrichten eingepreist sein

Das kann man, wenn die Aktie viele „bad news“ bereits eingepreist hätte. Und das könnte man bei Procter & Gamble zumindest vorerst vermuten. Denn die Aktie war seit dem August-Hoch über 16 Prozent gefallen, liegt im Jahressaldo knapp 23 Prozent im Minus. Für eine sonst eher träge Aktie einer nicht minder trägen Branche ist das schon eine Menge. Natürlich wird der Druck auf den Konsum und damit auf die Hersteller von Konsum-Markenprodukten wie Procter & Gamble nicht geringer, sondern eher noch zunehmen, aber:

Davon ist bei einem solchen Abstieg vieles schon im Kurs eingepreist. So gesehen ist dieser jetzt erreichte, kurzfristig auch markttechnisch überverkaufte Zustand durchaus eine Basis, um über einen Switch auf Long nachzudenken, zumal der langfristige Chart auf Wochenbasis zeigt, dass die Aktie ihren Abstieg nicht im luftleeren Raum gestoppt hat.

Die langfristige Aufwärtstrendlinie hat gehalten

Die Aktie hatte unsere Short-Kurszielzone im Bereich 127 zu 130 US-Dollar erreicht und auf der im vorstehenden Chart auf Wochenbasis zu sehenden, längerfristigen Aufwärtstrendlinie aus dem Jahr 2018 aufgesetzt. Von hier aus wäre jetzt eine Gegenbewegung nach oben möglich, die durchaus in die Region 140 bis 145 US-Dollar vordringen könnte.

Hier auf eine mittelfristige Aufwärtstrendwende zu setzen, wäre derzeit zwar nicht erfolgversprechend, aber hier soll es auch gezielt um einen kurzfristigen Trade gehen, der, da man den Stop Loss knapp unter das letzte Tief legen kann und sollte, mit einem entsprechend etwas höheren Hebel angegangen werden könnte.

Ein Trade mit gezielt kurzfristigem Zeithorizont

Wir haben dafür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Morgan Stanley für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 100,919 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 4,45. Den Stop Loss würden wir bei 124,50 US-Dollar in der Aktie ansiedeln, das entspräche bei einem Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 0,99 einem Kurs von ca. 2,37 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Procter & Gamble lautet MD6A26.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 135,29 US-Dollar, 141,80 US-Dollar, 150,63 US-Dollar

Unterstützungen: 126,21 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Procter & Gamble

Basiswert Procter & Gamble WKN MD6A26 ISIN DE000MD6A264 Basispreis 100,919 US-Dollar K.O.-Schwelle 100,919 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Morgan Stanley Hebel 4,45 Stop Loss Zertifikat 2,37 Euro

