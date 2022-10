Montenegros Regierung entlässt pro-westlichen Geheimdienstchef

BUDVA/PODGORICA (dpa-AFX) - Die Regierung des Nato-Landes Montenegro hat den pro-westlichen Chef des Inlandsgeheimdienstes ANB, Savo Kentera, entlassen. Dies berichtete die Webseite des "Vijesti"-Medienkonzerns, der dem geschäftsführenden Ministerpräsidenten Dritan Abazovic nahesteht. Die Regierung habe im Rahmen einer Online-Sitzung am Freitag Kantera auf Vorschlag von Abazovic des Amtes enthoben, hieß es.

Kentera, ein Sicherheitsexperte, der auf Gastprofessuren in den USA und Großbritannien zurückblickt, war erst im letzten Mai zum ANB-Chef ernannt worden. Unter seiner Führung erzielte der montenegrinische Geheimdienst beachtliche Erfolge bei der Aufdeckung russischer Spionagenetze. 35 russische Staatsbürger, unter ihnen sechs Diplomaten, wurden des Landes verwiesen. Westliche Geheimdienste schätzten die Zusammenarbeit mit der von Kentera geführten Agentur.

Von seiner überraschenden Entlassung erfuhr Kentera, als er bei der internationalen Sicherheitskonferenz "To Be Safe" im montenegrinischen Adriabad Budva auf dem Podium saß. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er anschließend: "Dies sagt leider viel darüber aus, in welche Richtung dieses Land geht - in Richtung Osten, in Richtung Russland." Die Bürger Montenegros würden dies aber nicht zulassen, fügte er hinzu.

Abazovic steht an der Spitze einer Minderheitsregierung, der das Parlament im August das Vertrauen entzogen hat. Sie besteht aus pro-westlichen und pro-serbischen Politikern. Moskau macht auch über das Nachbarland Serbien seinen Einfluss in Montenegro geltend. Abazovic selbst deklariert sich als pro-westlich, handelt aber immer wieder im Sinne Serbiens und Russlands.

Mit seiner Stimme hat der anti-westliche Flügel die Mehrheit in der geschäftsführenden Regierung. Die Ansetzung von Neuwahlen scheitert derzeit daran, dass sich im Parlament keine Mehrheit dafür findet./gm/DP/ngu