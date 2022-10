UNITEDHEALTH - Droht hier ein Verkaufssignal?

UnitedHealth Group Inc. - WKN: 869561 - ISIN: US91324P1021 - Kurs: 504,850 $ (NYSE)

Die Aktie des amerikanischen Krankenversicherers UnitedHealth hielt sich in den letzten Monaten gut. Sie markierte ihr aktuelles Allzeithoch am 14. April 2022 bei 553,29 USD, also über vier Monate nach dem Dow Jones. Nach einem Rücksetzer auf 447,90 USD zog die Aktie am 19. August noch einmal an ihr Allzeithoch an, scheiterte aber daran. Mitte August hatte sich der Dow Jones an das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab dem Allzeithoch erholt.

Auch in der Abwärtsbewegung seit Mitte August behauptete sich der Wert gut. Er fiel zwar fast auf seinen EMA 50 bei aktuell 498,66 USD zurück, erholte sich danach aber an den Widerstand bei 527,98 USD. Dieser erwies sich schon am Donnerstag als zu hoch. Die Aktie prallte daran ab und musste auch am Freitag Abgaben hinnehmen. Heute Morgen fällt die Aktie im außerbörslichen Handel weiter zurück und notiert nun am Tief vom 26. September bzw. am EMA 200

Kurzfristiger Einbruch droht

Sollte die UnitedHealth-Aktie den Unterstützungsbereich um 499-498,66 USD durchbrechen, dann ergäbe sich ein weiteres Verkaufssignal. Die Aktie könnte dann für einige Tage bis Wochen unter Druck geraten und erneut gen 447,90 USD abfallen.

Sollte der Wert allerdings über 527,98 USD ausbrechen, ergäbe sich ein kleines Kaufsignal. Die Aktie könnte dann erneut an ihr Allzeithoch bei 553,29 USD ansteigen.

Fazit: Die UnitedHealth-Aktie zeigt in diesem Jahr eine beeindruckende Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt. Dennoch könnte sie von diesem in den nächsten Tagen und Wochen in den Abwärtsstrudel gezogen werden.

