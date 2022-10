Coca-Cola: 14 % im Minus in 2 Monaten

Die Aktie von Coca-Cola (WKN: 850663) hat innerhalb von lediglich zwei Monaten rund 14 % an Wert eingebüßt. Schauen wir auf den Chart in Euro, so sehen wir eine Performance von 65,12 auf 55,96 Euro. Zumindest zum Ende der letzten Woche gingen die Anteilsscheine auf so einem Aktienkurs aus dem Handel.

Na klar: Das Bild in Euro und US-Dollar mag aufgrund der besonderen Währungssituation noch etwas verschieden sein. Aber wir bewegen uns nun einmal in den Breitengraden, wo der Eurokurs entscheidend ist. Etwas Wechselkurseffekte gibt es außerdem immer.

Entscheidender ist die Frage, ob der Dip bei Coca-Cola inzwischen wieder interessanter ist. Schauen wir uns das einmal im Hinblick auf die fundamentale Bewertung an.

Coca-Cola: 14 % im Minus!

Dass die Aktie von Coca-Cola inzwischen 14 % im Minus liegt, heißt, dass es einen kleineren Discount gibt. Der ist inzwischen übrigens wieder spürbar. Auch im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen. So gibt es zum Beispiel wieder einen Tick über 3 % Dividendenrendite, was das passive Einkommen entsprechend erhöht.

Aber auch gemessen an anderen Kennzahlen ergibt sich ein größerer Discount. Bei einem voraussichtlichen Mindestergebnis je Aktie von 2,44 US-Dollar für das Jahr 2022 dürfte das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Moment bei ca. 22,3 liegen. Das heißt, dass wir bei der Qualitätsaktie und dem Dividendenkönig zumindest einen spürbaren Discount erkennen.

Entscheidend ist bei Coca-Cola jedoch auch die weitere Performance. Im Endeffekt geht es um die Frage, welches Wachstum wir in Zukunft erwarten können. Aufgrund der Pricing-Power, moderater Zuwächse durch neue Produkte und eines möglichen geringen Mengenwachstums mittel- bis langfristig rechne ich zumindest mit 3 % p. a. Auf dieser Basis bliebe die mittelfristige Perspektive zumindest kein klares Schnäppchen.

Es könnte jedoch auch sein, dass Inflation ein Marktumfeld schafft, in dem das Management weiterhin die Preise moderat erhöhen kann. Ein Ergebniszuwachs von 5 % pro Jahr könnte die Ausgangslage entsprechend attraktiver gestalten. Die Preisfrage ist daher nicht (primär), wie Coca-Cola bewertet ist, sondern was man dem Konzern dahinter für ein Wachstum zutraut.

Ein Discount, aber keine Antwort

Der Dip von Coca-Cola ist für sich genommen daher interessant. Aber es gibt keine einheitliche Antwort auf die Frage, ob die Anteilsscheine jetzt zwangsläufig kaufenswert sind. Sie können es sein. Keine Frage: Die Qualität des Getränkekonzerns ist immer interessant.

Aber es benötigt auch moderate Zuwächse, Dividendenwachstum und idealerweise etwas mehr, als das Mindestmaß. Geht diese Investitionsthese auf und gibt es Wachstumsraten beim Ergebnis im höheren, einstelligen Prozentbereich, so kann der Discount eine Chance sein.

